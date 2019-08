El sector ramader «tan sols» produeix el 8% dels gasos d'efecte hivernacle

Unió d'Unions d'Agricultors i Ramaders adverteix que, després de les conclusions de l'informe del Panell Intergovernamental d'Experts en canvi climàtic de Nacions Unides (IPCC) de l'ONU, el sector ramader «tan sols» produeix el 8% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, enfront del 63% del transport, energia i indústria. Per a l'organització és «hipòcrita posar l'accent sobretot en 2.800 ramaderies intensives espanyoles», que són les identificades com a fonts puntuals de gasos d'efecte hivernacle, segons el registre estatal, «i no en els 6 milions d'aparells d'aire condicionat que funcionen a Espanya».

Des de l'Associació Nacional d'Indústries de la Carn d'Espanya (Anice), indiquen que dir que les vaques són responsables del canvi climàtic «resulta molt cridaner per als mitjans de comunicació, però la realitat és una altra molt diferent. Els comunicadors han fet canviar la percepció de la societat culpant la ramaderia, la qual cosa no és certa i a més és injusta».

Unió d'Unions conclou que la solució del canvi climàtic no és «la no agricultura i la no ramaderia», sinó «incidir prioritàriament en els sectors on es troben les principals fonts d'emissió» i «en la mesura proporcional que correspongui a fer una agricultura i ramaderia millors i més sostenibles».