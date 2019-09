Calviño assegura que el PIB espanyol creixerà un 2% durant el 2020

La ministra d'Economia en funcions, Nadia Calviño, va defensar que «tot apunta» que el PIB de l'Estat espanyol «mantindrà un creixement pròxim al 2% el 2020», ja que l'economia espanyola «creix a bon ritme».

Segons va dir Calviño ahir en un esmorzar informatiu de l'agència EFE a Madrid, la «conjuntura espanyola segueix sent positiva» malgrat el «context internacional particularment complex».

«El creixement es va moderant, cal ser prudents i fugir de la complaença», va afegir. La ministra d'Economia també ha anunciat que reduirà en 10.000 milions d'euros l'emissió neta de deute del Tresor públic aquest 2019.

En aquest sentit, va remarcar que el Tresor reduirà l'emissió neta de deute el 2019 a 10.000 milions d'euros, que se sumaran a la reducció de 5.000 milions ja anunciats, de manera que l'emissió serà aquest any gairebé un 43% inferior a la prevista a principis de l'exercici. Segons la ministra, l'emissió bruta se situarà per sota dels 200.000 milions d'euros, cosa que no passava des de l'any 2013 i que va atribuir a la millora de la prima de risc espanyola, que s'ha anat reduint de «manera sostinguda» a llarg de l'any. A més, Calviño va afirmar que gràcies a l'ampliació de la base d'inversors s'han aconseguit resultats «evidents» i es va poder tancar 2018 amb una emissió de deute públic inferior i amb uns estalvis d'interessos de 1.500 milions d'euros.

«La nostra prima s'ha anat reduint de manera sostinguda, hem entrat en l'entorn dels tipus negatius i també s'han batut rècords històrics de cotització», va recordar la ministra.



Bons del Tresor

Paral·lelament, el Tresor Públic va col·locar ahir 4.037,3 milions en una nova emissió de bons i obligacions, dins el rang mitjà previst, i ho ha fet a tipus mínims històrics en les quatre referències subhastades, que van coincidir amb l'anunci del Ministeri d'Economia de la reducció addicional en 10.000 milions d'euros de l'emissió neta de deute aquest any davant l'inicialment previst. Tot i obtenir una menor rendibilitat, els inversors segueixen confiant en els títols de deute espanyol, ja que la demanda conjunta de totes les emissions ha superat àmpliament els 7.072 milions d'euros, gairebé el doble del que finalment adjudicat en els mercats. En concret, el Tresor ha col·locat 856 milions d'euros en el bo a cinc anys, davant unes peticions de 2.081 milions, i va ha ofert un interès marginal mínim històric del -0,316%, per sota del -0,237% de l'emissió anterior celebrada el passat 1 d'agost.

En el bo a 10 anys, l'organisme dependent del Ministeri d'Economia ha venut entre els inversors 1.685,3 milions d'euros, per sota de les peticions per 2.800 milions, i també la rendibilitat marginal s'ha situat al mínim del 0,190%, inferior al 0,307% de la subhasta prèvia.