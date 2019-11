L'empresa gironina de joguines Eurekakids obre la seva segona botiga a Croàcia

La firma gironina de joguines educatives Eurekakids acaba d'inaugurar la seva segona botiga a Croàcia, concretament a Zagreb. Aquest és el segon establiment que l'empresa obre a la capital d'aquest país des que hi va desembarcar l'any 2015.

La nova botiga de Zagreb, que és un dels majors locals d'Eurekakids, disposa de 180 metres quadrats amb una zona per celebrar festes i tallers, i a més se situa en un dels centres comercials més grans d'Europa, al West Gate de la capital croata, una gran superfície de cap de setmana i de caràcter familiar.

«Bàsicament, al país hi ha poca competència. Som pioners en botigues de joguina educativa de qualitat. El client de Zagreb prefereix gastar una mica més i que el producte sigui educatiu i segur per als seus fills que comprar productes de plàstic. A més, hem implementat Eurekakidsklub perquè el client pugui gaudir de múltiples avantatges com beneficiar-se d'un descompte en tot allò relacionat amb les joguines dels seus fills, acumular diversos descomptes amb les compres i beneficiar-se de promocions exclusives, tot això sense cost ni quotes i sense cap tipus de compromís», va assegurar Erik Mayol, fundador i director general d'Eurekakids.

Creada a Girona l'any 2002, Eurekakids és una de les més grans i importants empreses de joguines educatives d'Europa, i és àmpliament reconeguda pels pares interessats en l'educació i el desenvolupament dels seus nens, i per la seva alta qualitat, innovació i orientació a l'oci en família.

Amb una xarxa de botigues que s'acosta als 200 punts de venda, l'ensenya va tancar el passat exercici amb unes vendes de 40 milions d'euros. Actualment, es poden comprar les joguines d'Eurekakids a 23 països, tot i que l'empresa també disposa de la botiga en línia, des de la qual ven els seus productes a tot el món.