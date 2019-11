La Cambra de Barcelona es retira de la Trobada de s'Agaró

La Cambra de Comerç de Barcelona ha anunciat la seva intenció de desvincular-se de l'organització de la XXIV Trobada d'Economia de s'Agaró, que se celebrarà a la localitat el 29 i 30 de novembre. La Cambra, que en les anteriors edicions coorganitzava les jornades amb la Fundació Internacional Olof Palme, està replantejant tots els seus patrocinis i activitats des del canvi de presidència, que ara ocupa Joan Canadell, obertament independentista.

La desvinculació de l'organització de les jornades de s'Agaró s'emmarca en aquest context de replantejament global que també inclou la suspensió dels «Dinars de Cambra» que organitzava l'ens.

Entre els convidats d'aquest any a les jornades hi ha la ministra d'Economia en funcions, Nadia Calviño, o el ministre d'Exteriors en funcions i futur alt representant de la Unió Europea per a Assumptes Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell, que faran la clausura de les jornades de divendres i dissabte.

També estan previstos el president de CaixaBank, Jordi Gual, el conseller executiu del BBVA, José Manuel González-Páramo, el president de l'Airef, Luis Escrivá, o la sotsgovernadora del Banc d'Espanya, Margarita Delgado.



Jornada centrada en tecnologia

El programa, que aquest any se centra en Tecnologia i Energia, també inclou la participació del president de la Cambra de Comerç d'Espanya, Josep Lluís Bonet, la secretària d'Economia del Govern, Natàlia Mas, i l'alta comissionada per l'Agenda 2030 de l'ONU, Cristina Gallach.

Per parlar d'innovació també hi haurà les presidentes a Espanya de Fujitsu i Microsoft, Ángeles Delgado, i Pilar López, en una taula rodona on també participarà la vicepresidenta de la Cambra, Mònica Roca i Jordi Sotorra, d'Eunoia Digital. Debatent sobre energia, es preveuen el president d'Enagás, Antonio Llardén, la vicepresidenta de la CNMC, Maria Fernández Pérez, la presidenta d'Aelec, Marina Serrano, i el president de Viesgo, Miguel Antoñanzas. Aquest debat el moderarà Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca.