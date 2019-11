«Costa molt passar de petita a gran empresa, absurdament penalitzada»

A finals de la dècada de 1970, Hotusa neix amb un capital de 150.000 pessetes per comercialitzar hotels independents. Aquest capital es va gastar en poc temps en escriptures o notaris. Vam començar a ser útils prestant serveis a hotels associats, rebíem unes quotes i percentatges sobre vendes. Amb una estructura molt lleugera, vam aconseguir ser sostenibles. El fonamental era aprendre. Per ser competitiu, has de saber fer alguna cosa millor que els altres. Aquest coneixement diferenciat està molt enganxat a la realitat, perquè no hi ha factor d'èxit més important que conèixer-la tal com és. Avui, el big data és una oportunitat. A l'empresa hi ha tres fases. Una, l'eficiència: el que fas millor que els altres. Si, a més, ets capaç de fer-ho en altres països, incrementes la probabilitat que l'empresa sobrevisqui en qualsevol moment, perquè diversifiques el risc. Al mateix temps, et vas fent més eficient. I has d'innovar permanentment. En dues direccions. Una, l'evolutiva: accelerem en allò que sabem que passarà. Una altra, la disruptiva, sense descartar models nous que podem imaginar. La història de la nostra empresa està feta per persones. Persones amb coneixement limitat que han anat aprenent amb l'empresa i han ensenyat també a gent més jove, perquè això sigui una escola permanent.

Per què decideixen fer el salt de l'assessoria a una cadena?

Va ser fruit de la nostra inquietud per millorar la gestió i prestar serveis per als quals, de vegades, els nostres clients no eren massa receptius. Vam decidir assumir aquest rol comprant un hotel a Còrdova l'any 1994. Han passat 25 anys i en tenim més de 200.

Portant-ne la gestió o també en propietat?

Una part important en propietat, altres en arrendament. Una de les revistes més prestigioses del sector situa el nostre consorci d'hotels associats com el primer a escala internacional i la nostra cadena, Eurostars Hotel Company, entre les setanta més importants. Partint d'on hem partit, no és un motiu per estar del tot satisfet, però sí per estar contents de l'esforç.

Evolució o planificació?

Es planifica. Sovint, es menysprea l'emotivitat de les persones i és l'origen de tot. Abans d'una obra hi ha un projecte, abans d'un projecte una idea i abans d'una idea un ideal. Amb l'ideal només no és suficient, però sense l'ideal no hi ha res. És important també l'esperit de superació. A certa edat, la gent és incapaç d'imaginar el que és capaç de fer. Sovint, els talents, persones capaces de fer grans obres, no les aborden perquè no tenen confiança suficient o, de vegades, la societat no valora les aptituds dels guanyadors. Però, per sobre de tot això, hi ha la força interior. Marques objectius, però ets prou hàbil per, cada vegada que t'hi vas acostant, allunyar-los. L'objectiu final és no assolir l'objectiu. Consisteix en això i en la humilitat de saber que, construeixis el que construeixis, res és permanent, has de treballar per identificar els factors claus per sobreviure en el temps: l'eficiència, el creixement, la innovació. Qualsevol ésser viu té un període de vida determinat, però una organització, si és capaç de fer escola, pot allargar-se en el temps. De vegades, com més rendible és una activitat econòmica, més risc corre de ser efímera. Cal fer una reflexió permanent, aprendre cada dia i desaprendre, que és molt més complicat.

Aquesta és la lliçó que donaria per emprendre un negoci?

No faria servir la paraula negoci, perquè són organitzacions, empreses que viuen. Aquesta, en quaranta anys, mai ha repartit beneficis.

Una cosa molt comú en l'empresa familiar.

El plantejament pot ser «m'ho emporto» o pot ser «el que deixaré». En el primer cas, amb freqüència, l'empresa dura el que dura, una generació activa. Quan no es capitalitza, corres el risc que la primera crisi se l'emporti per davant. El nostre objectiu és contribuir, deixar alguna cosa a la societat. És molt important que la petita empresa faci el salt endavant. Espanya és un país molt competitiu en empreses grans i mitjanes, capaces d'exportar al nivell d'Alemanya. Però el problema és que costa molt passar d'una petita empresa a una més gran. La diferència està en passar de «el meu negoci» a una empresa que viurà per si mateixa, amb o sense la família, però que és un valor que té ja importància social per la capacitat de crear llocs de treball de qualitat.

I com es fa aquest salt?

La societat, en part, penalitza absurdament a gran empresa. És com si l'emprenedor fos un model i, en el moment que té èxit, comença a crear llocs de treball i es converteix en una empresa mitjana o gran, és presumptament sospitosa de moltes coses. Fins i tot, hi ha qui diu que les empreses petites paguen més impostos. Les empreses que creixen des de petites en un món competitiu són les que contribueixen a la riquesa dels països. Per això és difícilment comprensible que se les penalitzi en el moment en què arriben a una determinada dimensió. No necessàriament el petit ha de ser millor.

Quines reformes afavoririen aquest desenvolupament?

En primer lloc, no bonificar el petit, sinó el que comença a créixer, ajudes perquè pugui convertir-se en mitjà. Aquest és el repte. Si avui té cinc empleats, l'objectiu és que en tingui 500.

Bonificació, subvenció?

No les he demanat mai ni les demanaré. L'única cosa que cal tenir és un entorn competitiu, igual o millor que els nostres competidors més directes. I el que han de donar les administracions és la sanitat i l'educació. Possiblement, aquí, en l'educació, és on cal fer el gran esforç per millorar aquesta competitivitat. I, des del punt de vista fiscal, no puc pretendre que el nostre país sigui un paradís, però tampoc que tingui pitjors condicions que la resta.

Les tenim?

En alguns casos, sí. És una cosa que hem de vigilar. El que han de fer els governs és garantir la lliure competència i, insisteixo, perquè sense això no hi ha res, millorar el nivell d'educació. El nostre país és un dels més segurs i això no es pot perdre. Som el segon amb major esperança de vida del món i en poc temps podríem arribar a ser el primer. Alguna cosa s'ha d'estar fent bé, perquè això no és només per la dieta o el clima. Tenim unes infraestructures fantàstiques, de les millors, tant és que siguin aeroports, que alta velocitat o fibra òptica. I tenim un estil de vida, una cultura, una història, una forma de relacionar-nos, un estar al carrer, un lloc on la gent s'ho passa bé. Ens queda el gran repte, que és el de la ciència, el de la innovació.

Tenim escoles de negocis capdavanteres, en què fallem?

La FP s'ha infravalorat i, possiblement, pot ser la causa de el dèficit que tenim. És com si fos de segona, com si l'objectiu fos anar a la universitat, com si tothom tingués dret a un títol. No a un nivell de formació alt, sinó a un títol. Això és un error. Hem de promoure la FP i que algú que la cursi pugui accedir des d'aquí a la universitat, no podem tenir compartiments estancs. I, després, caldria orientar la universitat cap a les necessitats de la societat, cap a l'ocupabilitat i fer-la competitiva. Per això hi ha d'haver també una cultura i una acceptació general de l'excel·lència. I de l'exigència. No pot ser que tothom tingui un títol. Què faràs amb ell?

I seguretat jurídica?

Seguretat jurídica absoluta. És la que garanteix la confiança. A vegades, en àmbits polítics, es juga amb aquests temes, fins i tot amb certes maneres de populismes. Deuen pensar, quan parlen, que les seves paraules no tenen conseqüències. Tot el que genera incertesa en té, i tremendes. En el moment que la gent pensa que la crisi ha començat, espera i no pren decisions. És molt delicat. L'economia té tanta importància per a la societat que no s'entén que no se n'aprengui un mínim a l'escola. Em sorprèn que el que generi confiança no formi part d'un pacte permanent, de dir: «No m'espanti vostè a la gent, perquè, si s'espanta, ja hi ha crisi». La crisi comença quan la gent no es refia.

Estem en aquest moment?

Indubtablement. Totes les organitzacions no actuen igual. Unes poden tenir més confiança, poden dir: això durarà un temps, però ja m'avanço, em preparo per anar fent. Altres diran: espera. Però no és un tema que s'estigui donant només a Espanya, s'està donant a nivell internacional. Hi ha populisme de tota mena, gent que a través de ximpleries genera incertesa i desconfiança. I no és gens bo, és la major amenaça per al desenvolupament. En la globalització, hi ha guanyadors i perdedors i, quan es genera riquesa, caldrà veure com es reparteix. Però l'important és que se'n segueixi generant, perquè si no n'hi ha, el debat del repartiment ja no té sentit.

Això de Catalunya també és una forma de populisme?

Sí, sobretot quan arribem a nivells on la raó no compta. Cap país, cap poble ha estat millor en la història del que estem nosaltres. Ningú ha tingut els privilegis d'Europa, on hi ha un percentatge de la població molt alt que ho ha tingut tot pagat des que ha nascut. I, en un moment determinat, s'indigna i, quan comença a argumentar-ho, li costa. Això és posar en perill aquesta societat, producte de la filosofia i la democràcia gregues, de Roma, del Renaixement, de la Il·lustració, de la democràcia liberal, de l'economia de mercat, de l'humanisme ... I, sobretot, de la pau, que és una paraula que avui no s'utilitza, perquè es dóna per fet, però la pau ha estat sempre un parèntesi. Amb la creació de la UE, la democràcia s'ha estès, la civilització, que, bàsicament, és on els drets els tenen les persones, no els col·lectius, ni els territoris. I això és el que s'està qüestionant. Amb els nacionalismes, passa més o menys el mateix. És perillosa una societat que busca el que ens confronta i divideix, això és la tribu.

Què defineix un hotel Eurostars, quina és la seva personalitat?

Avui, no pot ser només un espai funcional, unes instal·lacions, unes habitacions i un restaurant, sinó una experiència. I aquesta experiència ha d'estar diferenciada, adaptada al client, un producte singular i a un preu-qualitat raonable. El nostre hotel ha de ser un aparador de la pròpia ciutat. Per tant, des del disseny ha d'estar vinculat a ella. I, després, ha de tenir un entorn cultural.

Per això organitzen activitats culturals?

Si la nostra activitat econòmica és un turisme que busca cultura, art, elements diferenciadors, sembla lògic. Farem un esforç cada vegada més gran. Poques coses uneixen més, en aquests temps convulsos, identitaris. Ens agradaria, humilment, contribuir-hi.

En aquest marc es pot englobar el I Foro La Toja-Vínculo Atlántico?

D'alguna manera, sí. Nosaltres tenim una activitat econòmica, però també una sensibilitat. I, a més d'aquests premis de literatura, de vídeos de promoció de «smart cities», d'exposicions o sessions en què els escriptors presenten la seva obra, hem iniciat l'organització de trobades. Aquest fòrum podria ser una culminació, un lloc de trobada dels que volem defensar la societat del benestar, d'aquells que valorem el salt endavant tan impressionant que ha fet el nostre país. Hi ha alguna part de la societat que potser ha notat menys la diferència, però la transformació és brutal, un salt en la història que mai s'havia donat. Aquest fòrum és un lloc de trobada per defensar el model i el vincle atlàntic, el que ens uneix.

Surt el millor quan deixen el govern?

Són més lliures i tenen una gran experiència. Tenen un sentit de compromís amb el país que ja no està condicionat per res. Els governants tenen un sentit de compromís i servei social brutal. I aquí és on donen el millor de si mateixos. Entenc que l'estar sotmès al dia a dia i saber el que convé més, guanyar unes eleccions, treure uns vots més o menys, els condiciona. Però aquí hi ha hagut persones d'una enorme talla i el temps les anirà posant al seu lloc. Tant de bo no els hàgim de trobar molt a faltar.

Per què ho diu això?

No, no... Si Espanya ha fet en aquests quaranta anys aquest salt, serà perquè alguna cosa s'ha fet bé, també el govern. I tant de bo segueixi sent així. No dic més.

Si La Toja ha acollit el Foro Atlántico, a l'hotel de la Reconquista organitza el sopar dels premis «Princesa».

És molt entranyable com ho viu la societat asturiana i la ciutat d'Oviedo. Aquests moments emotius es valoren especialment. L'hotel té una història molt vinculada als Premis, però és ja història del propi hotel.

I, a Madrid, allotja els jugadors de la Champions.

En un hotel hi ha de tot, però això contribueix a mantenir l'esperit de superació, perquè també és una satisfacció per a la gent que treballa aquí. Poden venir perquè, inicialment, hi va haver una bona acció comercial puntual, però, si segueixen venint, és perquè aquí se senten segurs, estan ben tractats i ho expliquen als altres.

Com porta que l'anomenin «l'altre Amancio gallec»?

El cas d'Amancio Ortega és únic, excepcional i per a la història. Insòlit. S'estudiarà durant molts anys en molts llocs. Per darrere, a moltíssima distància, no té res a veure, pot ser que et facin la comparació. Però res a veure.

Ho ha comentat alguna vegada amb Amancio Ortega?

Ummm .... Sí, n'he tingut l'oportunitat. Suposo que ell sap l'admiració que li tinc. Galícia ha crescut molt. Una part es deurà al fet que, a nivell de govern, s'han fet bé les coses, hi ha hagut estabilitat i certesa, però una part també es deu a Inditex. Atrau empreses.

És un esperó?

És un esperó, és una llum, és una guia ... Una història exemplar, que ens estimula, un camí. Inditex i Amancio Ortega formaran part de la història, de la llegenda.

Vostè se sent satisfet amb el seu recorregut?

Sí. És clar que si un sabés el que sap ara, aniria més ràpid. L'important és anar aprenent dels errors. I sempre hi ha un equilibri entre prudència i valentia. No ens ha estat especialment difícil. Però mai vaig tenir dubte que faríem una gran empresa. No serem conformistes perquè hem aconseguit objectius.

Si un està satisfet no fa coses noves?

És clar. L'hi he sentit a la gent d'Inditex, una de les seves filosofies és la insatisfacció, aspirar a alguna cosa més. Estàs content, però cal estar permanentment en aquesta recerca per veure fins on ets capaç d'arribar.

Aquesta entrevista forma part de la sèrie «Els que deixen empremta», un projecte conjunt de Prensa Ibérica i KPMG per donar a conèixer les opinions de destacats empresaris familiars del país i que culminarà amb la publicació d'un llibre.