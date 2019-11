Les multinacionals de l'automòbil reclamen un esforç als proveïdors

Nissan i Seat reclamen un esforç als proveïdors locals per adaptar-se als canvis del sector i ser la «primera opció». El director de comunicació de Nissan, Francesc Corbero, va afirmar ahir que «si la indústria auxiliar catalana vol ser la primera opció dels grans fabricants haurà de fer el mateix esforç inversor en innovació per adaptar-se als canvis». Uns canvis que són «urgents» perquè el cotxe elèctric i autònom i la connectivitat són «reptes de present» i cal un esforç «conjunt» que, segons el director de Mobilitat Sostenible de Seat, Antonio Calvo, ha de començar «ja» davant les noves regulacions en matèria d'emissions. Els proveïdors locals recorden que tot canvi genera «oportunitats i amenaces» i que intentaran adaptar-s'hi amb «imaginació i tecnologia». El sector ha viscut crisis de «tots els colors» i ara s'està preparant per afrontar anar cap a una mobilitat més sostenible.