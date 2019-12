Les fundacions donen feina a més de 82.000 persones a Catalunya, a més de comptar amb uns 42.000 voluntaris, segons un informe presentat a Barcelona per la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF) sobre la situació econòmica del sector fundacional català. L'estudi, Fundacions, un sector Econòmic, és el primer que recull totes les dades del sector a Catalunya i s'ha elaborat amb la informació dels estats financers de 2016 i 2017 de més de 2.022 fundacions catalanes actives, cedida pel Protectorat de Fundacions de la Generalitat. La distribució territorial del sector fundacional al llarg del territori català, segons dades del 2018 de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), concentra gairebé la meitat de les fundacions al Barcelonès, en concret 1.276, i 1.313 a la resta de Catalunya. En aquest sentit, el Gironès és la sisena comarca catalana amb més fundacions, amb 80.

Segons va explicar el president de la CCF, Pere Fàbregas, «actualment hi ha fundacions a totes les comarques de Catalunya i només cinc d'elles tenen menys de cinc fundacions, de manera que estem parlant d'una forta presència d'aquest sector».

Fàbregas va afegir que «les fundacions són un sector important i donen feina al 2,5% de la població del territori català», al mateix temps que va explicar que respecte l'any 2017 el nombre de treballadors de l'àmbit, uns 76.000, ha crescut un 10%.



Continu creixement

Aquestes fundacions, que estan en continu creixement, fins al punt que «en vint anys la seva presència al territori català ha passat de les 1.000 a més de 2.000», va destacar Fàbregas, es dediquen a l'àmbit cultural (49%), assistencial (40%), docent (8%) i científic (3%). Una altra de les dades que es van destacar és que les fundacions, per la seva pròpia naturalesa, han resistit molt bé els cops que han suposat les crisis econòmiques, a diferència del que ha passat a d'altres sectors. El motiu és que els ingressos de les fundacions, que facturen prop de 5.000 milions d'euros, es distribueixen en un 70% generats per les prestacions que ofereix la mateixa entitat i un 30% oferts per subvencions, donacions i llegats, entre d'altres, «la qual cosa facilita que tinguin més independència respecte certs factors externs», va indicar el president de la Coordinadora Catalana de Fundacions.

Finalment, Pere Fàbregas va destacar que els actius de les fundacions a Catalunya són de 8.500 milions d'euros; el patrimoni net, 5.000 milions, un 1,5% més respecte l'any 2016; i les inversions, 300 milions, amb un increment del 18,5%.