Treure'ns la por a invertir

Hi ha molts motius per passar por, però invertir no és un d'ells. Per començar, podem endinsar-nos en els mercats sense necessitat de tenir una gran quantitat de diners disponibles. Ara la inversió és molt més democràtica i es pot començar amb xifres baixes. Els experts posen com a punt de partida els 1.000 euros, un import ni molt alt ni molt baix, suficient per cobrir les comissions que hem d'abonar per les operacions que fem i per destinar diners a diferents actius.

Evidentment, amb aquesta quantitat que ningú esperi fer-se ric -hauria de donar-se una carambola molt complicada-, però sí que ajudarà per començar a testar el mercat, veure com evolucionen els nostres diners i, en definitiva, anar aprenent. Perquè en tractar-se d'una xifra modesta, no hi haurà excessiva por a les pèrdues i actuarem amb el cap fred, amb més tranquil·litat. En cas contrari, si comencéssim amb una xifra alta ho passaríem molt pitjor i aquesta tensió descontrolada podria conduir-nos al fracàs.

Un altre aspecte que ha de treure'ns aquesta «por» al mercat és el fet que ara tot és molt més accessible que abans. No només la mateixa inversió -ja no està limitada a només uns pocs «adinerats», sinó els coneixements per manejar-se en aquest àmbit. La globalització i, sobretot, les noves tecnologies, han «democratitzat» el coneixement i des de casa, al nostre ritme, podem aprendre via internet diferents matèries relacionades amb la inversió.

Ja no és excusa la manca de coneixements per deixar els nostres estalvis quiets condemnant-los a una devaluació segura. De fet, l'aprenentatge autònom està a l'ordre del dia i moltes persones estudien pel seu compte nombroses matèries o aprenen música, programació informàtica, estètica, etc. I, especialment sobre inversió, finances i mercats hi ha molt material a l'abast de qualsevol. No només a través de «tutorials» de YouTube o podcasts, sinó per mitjà de llibres que s'han publicat en els últims anys, partint de manuals que ensenyen els conceptes bàsics per aprendre sobre aquesta matèria d'una manera senzilla, amena i molt didàctica.

I, finalment, una cosa que hauria de treure'ns qualsevol por és el nostre futur. Sí, perquè algun dia serem grans i necessitarem cobrar una pensió. Ara per ara, les públiques ja no semblen estar garantides, o almenys, no en la seva totalitat. Per això, convé anar pensant en la jubilació i invertir en algun vehicle de cara a aquesta etapa. Tant els plans de pensions com els fons d'inversió són bones opcions.

Això sí, hi ha determinats segments que no són aptes per a qualsevol, almenys sense un bon assessorament i tenint les coses molt clares. En qualsevol cas, el realment terrible avui dia és obviar les múltiples vies d'inversió que ens ajuden a engreixar els nostres estalvis.