L'energia que es multiplica a les teulades

Qui té una teulada té un tresor. Després del final de l'anomenat «impost al sol», l'autoconsum elèctric a partir panells solars fotovoltaics creix exponencialment a les llars i a les empreses espanyoles. El ritme d'augment de potència instal·lada s'ha triplicat i amb això també l'activitat i l'ocupació de les empreses que es dediquen a la fabricació de components i que tenen un important pes a Catalunya.

L'actual normativa d'autoconsum -fruit del reial decret llei aprovat a l'octubre de 2018- facilita els tràmits d'instal·lació d'equips; reconeix el dret a consumir l'energia elèctrica renovable que es produeixi a la llar o a l'empresa sense peatges ni càrrecs; permet, per primera vegada, l'autoconsum compartit -per exemple a comunitats de veïns-, i obre la porta a la venda dels excedents d'energia, és a dir, dona l'oportunitat d'abocar a la xarxa de distribució l'electricitat que no s'autoconsumeixi. Per a això cal donar-se d'alta com a productor d'energia i fer front a tràmits fiscals i administratius (és una activitat econòmica), però en el cas de les instal·lacions menors de 100 kW es pot optar per un sistema de compensació simplificada en què la comercialitzadora d'energia aplica un descompte en la factura mensual de la llum per aquests excedents que no poden consumir en el moment.

Els tècnics de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), organisme adscrit a Ministeri per a la Transició Ecològica, destaquen que un sistema de 3 kW pot cobrir la majoria de les necessitats d'il·luminació i consum elèctric d'una llar de quatre membres i una superfície de 70 metres quadrats. Segons aquest mateix Institut, l'amortització en una instal·lació en autoconsum (que consta de panells solars fotovoltaics, inversors, cables, connectors i, opcionalment, bateries) estaria en entre sis i deu anys, ja que depèn tant de la potència instal·lada com de l'ús que es faci de l'energia. El sistema d'autoconsum es connecta a la instal·lació elèctrica de l'immoble i automàticament genera un estalvi en la factura de la llum, ja que l'energia que s'utilitzi a l'edifici vindrà prioritàriament de la instal·lació d'autoconsum quan estigui generant, mentre que la resta seguirà venint de la xarxa. Moltes llars i empreses han fet comptes i ja han instal·lat les seves plaques a la teulada.

«El creixement de la potència instal·lada en fotovoltaica d'autoconsum s'està triplicant respecte a l'any anterior i es preveu tancar el 2019 amb una potència de prop 750 megawatts a Espanya», va assenyalar l'empresari Javier Fernández-Font, membre de la junta directiva de la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF). La potència equival a dos tèrmiques de carbó com les d'Iberdrola de Langreo.



Indústria de components

El boom també es tradueix en un fort creixement de l'activitat i l'ocupació a les empreses de fabricació de components. El propi Fernández-Font és director general de Alusin Solar, una companyia del sector del metall que es dedica al disseny, fabricació i instal·lació d'estructures per a panells solars fotovoltaics i que fins l'abolició de l'«impost al sol» estava bolcada en el sector exterior. «Ara la nostra activitat a Espanya ha crescut més d'un 100% i en dos anys gairebé hem triplicat l'ocupació a l'empresa en passar de nou a 24 treballadors», va assenyalat Fernández-Font.

En la fabricació de components s'ha obert un nou negoci, però també en la comercialització d'electricitat renovable. Holaluz, companyia amb seu a Barcelona fundada per dos gironins, lidera la implantació de l'autoconsum elèctric domèstic a Espanya amb una oferta que facilita que els ciutadans passin «de consumidors a prosumers (productors + consumidors)», en paraules de Carlota Pi, cofundadora i presidenta d'Holaluz. Des de l'abolició de l'«impost al sol» aquesta companyia ha promogut més de 500 instal·lacions i ara s'està materialitzant una mitjana de 50 instal·lacions a la setmana. A més ha estat pionera en el mercat espanyol en aplicar el sistema de compensació simplificada en l'autoconsum amb excedent a la xarxa. En concret, la companyia va llançar Holaluz Cloud, un sistema que emmagatzema en el «núvol» la informació de l'energia generada i no consumida per a després, cada mes, aplicar un descompte personalitzat sobre la base de la instal·lació i l'historial de producció i consum elèctric .

Amb Holaluz, fundada pels enginyers i companys de màster Carlota Pi, Oriol Vila i Ferran Nogué, l'autoconsum elèctric ha començat a cotitzar en borsa. La companyia va debutar al mercat alternatiu borsari (MAB) amb una capitalització de 160 milions d'euros. El seu primer dia de cotització es va saldar amb una pujada de l'14,4%, fins als 8,9 euros davant els 7,78 euros en què s'havia fixat el seu preu de sortida.

L'autoconsum cotitza a l'alça i les seves possibilitats d'expansió són enormes no només a les llars, també en empreses i explotacions agropecuàries. «Només cal tenir un sostre», afirma Fernández-Font.