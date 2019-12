L'Ibex-35 tanca per sobre dels 9.600 punts en l'última sessió abans de Nadal

L'índex Ibex-35 de la Borsa de Madrid va tancar la sessió reduïda d'ahir, que va concloure a les 14 hores, amb un mínim avanç del 0,02% que va permetre al selectiu madrileny situar-se en els 9.661,8 punts abans de l'aturada nadalenca, ja que no tornarà a cotitzar fins divendres que ve. La sessió, que va començar amb tendència a la baixa, va concloure amb l'Ibex-35 en taules i liderat per ACS, amb una pujada de l'1,667%, per davant dels títols d'Amadeus, que es van anotar un guany de l'1,2919%. Per contra, els valors amb un comportament més baix van ser els de Viscofan (-2,0458%).