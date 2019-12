Airbnb impulsa una bateria de mesures per fer més segura la plataforma

Airbnb ha llançat una bateria de mesures per fer més segura la plataforma. Aquesta companyia online dedicada a l'oferta d'allotjaments particulars i turístics ha decidit engegar un paquet de noves polítiques amb l'objectiu «d'ajudar la nostra comunitat a continuar essent segura», a través de nous mecanismes per donar suport a amfitrions, convidats i veïns «que tinguin preocupacions sobre festes i sorolls no autoritzats».

La primera de les noves apostes d'Airbnb per fer-ho possible és el llançament d'un programa perquè els amfitrions de tot el món comprin dispositius detectors de soroll. Segons la companyia, aquests aparells ajuden a dissuadir i alertar sobre problemes de soroll als veïns, alhora que protegeixen la privacitat dels hostes.

Els descomptes oscil·len entre més del 45% i el 100% del preu dels dispositius, amb condicions a part per a les subscripcions. Els detectors mesuren el nivell de soroll, sense gravar ni transmetre ni sons i ni converses. Una de les empreses que participa en aquest programa és l'espanyola Roomonitor.

L'altra mesura de calat d'Airbnb per millorar la seguretat de la plataforma és l'avaluació manual de reserva d'alt risc: la companyia revisarà de manera manual aquelles reserves considerades d'alt risc pels sistemes informàtics.

Això, asseguren, «ajudarà a identificar les reserves que potencialment podrien presentar problemes». Per exemple, la tecnologia d'Airbnb tindrà en compte la durada de l'estada i els atributs de l'espai, entre altres centenars de factors, per detectar potencials riscos de seguretat. Aquesta tecnologia i l'avaluació manual ja s'ha posat en marxa als Estats Units, Canadà i Mèxic, i s'expandirà a més mercats el 2020.



Suport als veïns

Airbnb també ha llançat una pàgina actualitzada perquè els veïns i membres de la comunitat puguin alertar de festes no autoritzades, sorolls excessius, comportament perillós, escombraries, aparcaments irregulars i altres molèsties. Als EUA aquesta pàgina inclou una línia de telèfon especial per a situacions urgents amb agents especialitzats en resposta ràpida que el 2020 s'expandirà a tothom.

I finalment, el reemborsament garantit a l'hoste: si un client fa check-in en un espai que no està a l'alçada dels estàndards, Airbnb «canviarà la seva reserva a un nou espai d'igual o major valor, o li oferirà el reemborsament del 100% dels seus diners». La garantia entrarà en vigència si es té un problema de viatge inclòs en aquestes situacions generals: l'amfitrió no proporciona accés raonable a l'espai reservat; l'anunci està tergiversat com, per exemple, en relació a el nombre d'habitacions, localització, serveis, o si l'amfitrió no revela la presència d'una mascota; l'espai no està net o no és segur; o falten serveis clau que van ser el focus central de la reserva, cosa que fa impossible el propòsit de l'estada. Les reclamacions s'han de fer al canal de contacte habitual o mitjançant l'aplicació Airbnb durant el check-in o tan aviat com es detecti el problema si sorgeix durant l'estada.