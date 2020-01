Hisenda retorna 155 milions d'euros als gironins per la declaració de la renda de 2018

L'Agència Tributària ha tornat 1.747 milions d'euros a Catalunya de la campanya de la renda (IRPF) del 2018, el 92,42% del total sol·licitat. D'aquests, 154,8 milions d'euros corresponen als contribuents gironins.

Segons va informar el Ministeri d'Hisenda liderat per María Jesús Montero, a Catalunya s'havien sol·licitat 1.890 milions d'euros de la campanya de la renda del 2018. Aquest import correspon a 2.280.936 declaracions sol·licitades, de les quals se'n van pagar fins a finals d'any 2.182.051.

A banda de Girona, els contribuents de Barcelona han rebut 1.331,9 milions d'euros, els de Tarragona 171,8 milions i els de Lleida 88,5. Al conjunt de l'Estat, l'Agència Tributària ha tornat més de 10.200 milions d'euros a 14,4 milions de contribuents. Això es tradueix en un 97% de les devolucions sol·licitades i més del 94% dels imports reclamats.

Amb dades de tancament d'any, les devolucions han crescut un 3,9% en comparació amb les xifres d'un any abans i els imports retornats ho han fet més d'un 8,8%. El nombre de declaracions presentat ha estat de més de 20.695.000, un 3,5% més que l'any anterior i destaca l'increment de l'import de les declaracions amb resultat a ingressar (+15,55). Aquest creixement està motivat, principalment, per un fort augment dels guanys patrimonials. Segons la via de presentació, 2,1 milions es van fer presencialment a les oficines de l'Agència Tributària, mentre que 290.000 es van fer a través de l'aplicació mòbil. Aquesta tipologia ha augmentat un 45,5% respecte a la campanya anterior. Pel que fa a la modalitat telefònica, es van comptabilitzar 239.000 declaracions, un 33,3% més que l'any anterior.



Pugen els dipòsits de les llars

D'altra banda, els dipòsits de llars i empreses residents a Espanya van créixer un 1,74% al mes de novembre, fins 1,101 bilions d'euros, 18.800 milions per sobre del mes anterior. Pel que fa al mateix mes de l'exercici 2018, quan es van situar en 1,034 bilions d'euros, l'increment va ser de l'6,46%, segons les dades publicades ahir pel Banc d'Espanya. Els dipòsits de les llars es van situar al novembre en 842.400 milions d'euros, un 0,97% més que a l'octubre, mentre que els dipòsits de les societats no financeres van ascendir a 259.400 milions d'euros, un 4,09% més. En termes interanuals, els dipòsits d'empreses van créixer un 6,79% en el penúltim mes de 2019, mentre que els de les llars ho van fer un 6,36% en un escenari en què el tipus fix de dipòsit establert pel Banc Central Europeu (BCE) per a les entitats financeres va baixar el 12 de setembre passat deu punts bàsics, fins al -0,5%.