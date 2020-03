Mediapro factura 1.817 milions d'euros el 2019, un 7,5% menys que fa dos anys

El grup audiovisual Mediapro va facturar l'any passat 1.817 milions d'euros, un 7,5% menys que l'any anterior, i va realitzar inversions per un import de 80 milions per consolidar la seva expansió internacional. La companyia, primer grup audiovisual espanyol, va veure reduïda la seva xifra de negoci per la modificació de la facturació de determinats drets audiovisuals i la finalització del contracte pels drets de la Lliga a Espanya, segons ha informat en un comunicat. L'ebitda (benefici brut d'explotació) va arribar a 224 milions, enfront dels 222 del 2018, i l'empresa va acabar l'any amb un deute de 727 milions.



Esforç inversor

El grup destaca el fort esforç inversor que va realitzar l'últim exercici (80 milions d'euros) per reforçar la seva presència a l'estranger i l'activitat de les seves diferents àrees de negoci en tots els mercats en els quals opera. En aquest sentit, la productora catalana va crear l'any passat The Mediapro Studio amb l'objectiu de crear, produir i distribuir sèries en espanyol i en llengua anglesa.

Les seves produccions amb socis com Amazon Prime Video, HBO, Netflix, Turner, Viacom o Movistar han comptat amb creadors com Woody Allen, Paolo Sorrentino, Iván Escobar, Manuel Huerga o Laura Belloso. The Mediapro Studio ha posat ja en marxa 37 produccions a Espanya, Itàlia, Finlàndia, Mèxic, Colòmbia, Argentina i Xile.



Divisió d'entreteniment

La firma, a més, va reforçar a finals d'any la seva divisió dedicada a l'entreteniment i la comèdia amb la incorporació d'El Terrat, la productora d'Andreu Buenafuente. El 2019, Mediapro va realitzar la cobertura audiovisual dels Jocs Panamericans i va produir competicions esportives com la final de la Lliga de Campions (Madrid), la Super Copa d'Europa (Istanbul) o la UEFA Nations League (Porto).

A més, el 2019 el grup es va responsabilitzar de la prestació del servei de viodeoarbitratge (VAR) en deu lligues nacionals. Mediapro, fundada el 1994 a Barcelona per Jaume Roures i Tatxo Benet, compta amb més de 7.000 professionals a 38 països i des de fa dos anys el seu accionista majoritari és Orient Hontai Capital, el primer grup de capital privat de la Xina.