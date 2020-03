La FOEG aposta per l'aeroport de Girona com a complement del Prat

La FOEG va destacar que els projectes de l'operador aeroportuari Aena sobre l'Aeroport de Girona-Costa Brava evidencien que aquesta infraestructura és idònia per esdevenir aeroport complementari del Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. La FOEG va defensar que l'aeroport de Girona té una excel·lent situació estratègica i que, connectant-lo amb Sants, no només seria atractiu per a Catalunya sinó també per al sud de França. La FOEG vol així recollir els compromisos que el president i conseller selegat d'Aena, Maurici Lucena, ha exposat recentment, tant pel que fa a l'Aeroport de Girona Costa-Brava com pel Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

La FOEG va recordar que cal tenir en compte que l'aeroport de Girona només estaria a 30 minuts de l'estació de Sants i que es convertiria en el primer aeròdrom del sud d'Europa connectat a l'alta velocitat. Des de la patronal ja s'ha reclamat en repetides ocasions al Govern central i a la Generalitat que tirin endavant la connexió amb l'AVE per fer la infraestructura encara més atractiva. Considera que els sistemes aeroportuaris complementaris, com el de Londres, son models d'èxit a seguir, i enfortir i desenvolupar l'aeroport de Girona-Costa Brava seria alhora enfortir el sistema aeroportuari del país.

La patronal gironina també va assegurar que el sector públic i privat han de treballar conjuntament per buscar fórmules estables i sòlides per posicionar l'aeroport gironí, de referència per al conjunt del sector empresarial del territori i particularment per al sector turístic. En aquest sentit, va destacar que potenciar els aeroports complementaris també és invertir en equilibri territorial i en descentralització.