L'Íbex 35 s'ensorra en la pitjor sessió de la història pel coronavirus

L'Íbex 35 ha registrat la major caiguda de la seva història pels efectes del coronavirus, amb un descens del 14% respecte la sessió anterior i la pèrdua dels 6.500 punts. El valor que més ha perdut és ENCE (-18,9%), seguit d'ACS (18,9%), Arcelormittal (-18,1%) i el Banc Sabadell (-17,7%). De fet, el sector de la banca ha estat dels més castigats amb pèrdues superiors al 15%, ja que per exemple el Santander ha vist com les seves accions es devaluaven un 16,8%, Bankia un 16,3% i Caixabank un 15,5%, just per davant d'Aena, que ha registrat pèrdues del 15,3% pels efectes del virus en el sector aeri. Fins ara, la pitjor jornada als parquets espanyols va ser l'endemà del Brexit, amb un descens del 12,35% i tancant al voltant dels 7.800 punts.

Les borses europees també han patit una jornada de grans pèrdues, i no han digerit bé els anuncis del BCE de nova injecció de capital i compres d'actius. La borsa de Milà ha retrocedit un 17%, el CAC 40 de París ha caigut un 11,44%, el Dax de Frankfurt un 11,43% i la borsa d'Amsterdam ha reculat un 10,37%, xifres de dos dígits que gairebé ha patit, també, el FTSE 100 de Londres, que ha perdut prop del 10%.

L'enfonsament de la borsa espanyola i europea arriba hores després que el Banc Central Europeu (BCE) hagi respost al "xoc econòmic" causat pel coronavirus amb un nou paquet d'estímuls que injecta liquiditat a la banca perquè mantingui el crèdit a les empreses i que amplia la compra d'actius en 120.000 milions d'euros. Aquesta quantitat se suma als 20.000 milions d'euros d'adquisicions actuals de deute públic i privat.

D'altra banda, la cúpula de l'entitat ha decidit en la reunió d'aquest dijous no rebaixar els tipus d'interès, que es mantenen en el 0%, mentre que el tipus de facilitat de dipòsit es manté en el -0,5%.