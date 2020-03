Bill Gates anuncia que deixa la junta directiva de Microsoft

Bill Gates, la segona persona més rica de món, ha anunciat que deixa el seu lloc a la junta directiva de Microsoft, l'empresa que va cofundar el 1975 al costat de Paul Allen, el que suposa que per primera vegada no tindrà cap càrrec formal a la companyia després de 45 anys. La firma, amb seu a Redmond (estat de Washington, EUA), ha revelat la renúncia de Gates en un comunicat, en el qual indicaque el multimilionari ha pres aquesta decisió per dedicar més temps a les seves «prioritats filantròpiques» en salut i educació internacional i lluita contra el canvi climàtic.

A més de Microsoft, Gates també ha renunciat al seu lloc a la junta directiva de Berkshire Hathaway, el conglomerat empresarial que dirigeix el seu amic i també multimilionari Warren Buffett.

«He pres la decisió de deixar el meu lloc a les dues juntes en què estava per dedicar més temps a les meves prioritats filantròpiques. El lideratge en les empreses de Berkshire i a Microsoft mai ha estat més fort que ara, així que és el moment adequat per deixar-ho», ha explicat Gates.

El que durant diversos anys ha ostentat el títol de persona més rica de món va ser conseller delegat de Microsoft fins a l'any 2000, quan el va succeir en el càrrec Steve Ballmer, qui posteriorment seria rellevat el 2014 per l'actual conseller delegat, Satya Nadella.

El 2014 també va ser l'any en què Gates va deixar de ser director de la junta directiva, encara que la seva dedicació a l'empresa ja s'havia vist reduïda des d'uns anys abans quan va començar a centrar-se en la Fundació Bill i Melinda Gates, que dirigeix amb la seva dona.



No abandonarà l'empresa

«Deixar la Junta de Microsoft no vol dir de cap manera que abandoni la companyia. Microsoft sempre serà una part important de la meva vida laboral i seguiré en contacte amb Satya Nadella i el lideratge tècnic per ajudar a donar forma a la visió de futur de l'empresa i a aconseguir els seus ambiciosos objectius», ha apuntat Gates.

Paul Allen, qui va cofundar la companyia al costat de Gates el 1975 i sempre s'havia mantingut en un segon pla mediàtic, va morir sobtadament el 2018. Segons la revista Forbes, Gates, que posseeix un 1,36% de les accions de Microsoft, és actualment la segona persona més rica de món amb una fortuna estimada de 96.500 milions de dòlars.