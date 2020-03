Els carnissers gironins demanen la suspensió del pagament d'impostos mentre duri la crisi sanitària

El Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les comarques gironines ha demanat per carta a la Direcció General del Comerç la suspensió del pagament d'impostos. Concretament, el sector creu que els propers tres mesos caldria aturar les declaracions i autoliquidacions dels propers tres mesos. A més, també demanen que no s'apliquin interessos, ni s'estableixin imports màxims. El gremi recorda que la crisi sanitària provocada per la covid-19 ha comportat que molts establiments s'hagin hagut d'adaptar a la situació i molts d'ells ofereixen un servei de comandes a domicili. La presidenta de l'associació d'empresaris, Sílvia Aliu, ha lamentat que "el petit comerç està oblidat" i per això s'han hagut de reinventar.

En aquesta línia, Aliu ha demanat fer "un reconeixement públic" al gremi ja que està fent "un gran esforç" per seguir tirant els seus negocis endavant. A més, la presidenta ha remarcat la importància de mantenir "el valor de la proximitat" mentre dura la crisi sanitària, ja que les carnisseries poden fer encàrrecs a domicili "en qüestió d'hores" a diferència dels supermercats i grans superfícies. Per això ha demanat a la gent que aposti per les carnisseries de tota la vida, en comptes de comprar la carn envasada que hi ha als supermercats.

Des del gremi també s'ha fet arribar una carta al Banc Sabadell, demanant que es concedeixin els préstecs al 80% per fer front a les necessitats financeres dels comerços.

Actualment, el Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les comarques gironines té més de 250 comerços associats. Tots ells estan treballant en un document de cara als usuaris per detallar les mesures extraordinàries que s'han pres davant de la crisi sanitària, com es poden fer les comandes a distància, si es pot pagar per plataformes com ara Bizum en què no has de donar diners en efectiu o si hi ha modificacions en l'horari habitual.