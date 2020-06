El sector hostaler gironí i la patronal espanyola aniran a la una i pressionaran per avançar l'obertura de fronteres

Front comú de l'empresariat hostaler gironí i espanyol per aconseguir que les fronteres obrin com abans millor. El president de la patronal Hostelería España, José Luís Yzuel, ha anunciat aquest divendres al migdia que pressionarà al govern espanyol per avançar la data prevista per l'1 de juliol.

Per la seva banda, el president de la Federació d'Hostaleria de comarques gironines, Antoni Escudero, també ha anunciat que treballaran per tenir una nova data. "Sí que ve d'una setmana", ha clamat Escudero. El president gironí ha incidit en què la demarcació de Girona té una forta dependència del visitant francès. Per la seva banda, Yzuel ha criticat que el govern espanyol hagi pres les "mesures més dràstiques" de tot Europa.

