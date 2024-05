El preu de l'habitatge es va estabilitzar durant el mes d'abril

Segons l'Índex General de l'estadística Tinsa IMIE General i Grans Mercats, el passat mes d'abril es van estabilitzar els preus de l'habitatge, amb un increment interanual del 3,2%. Tot i que, això no ha passat en totes les zones d'Espanya. Les zones turístiques costaneres mostren una puja dels preus.

Les zones estabilitzades

Segons Tinsa, les zones on hi ha major estabilitat en el preu de l'habitatge són les àrees metropolitanes, els municipis interiors i les zones amb força ocupació laboral. En aquestes zones és molt difícil trobar residència habitual: hi ha molta demanda local.

Les zones turístiques costaneres

Aquestes zones, el mes d'abril, van experimentar un augment de l'1% de la demanda, una pujada molt baixa. Això succeeix a indrets com la 'Costa Mediterrània' i 'Illes'.

Tinsa

La directora del Servei d'Estudis de Tinsa, Cristina Arias, ha explicat que les zones urbanes han pogut mantenir l'estabilitat en el preu de l'habitatge perquè com la demanda és alta, però no hi ha oferta, el preu es pot mantenir. En canvi, les zones turístiques costaneres s'enfrontaran a una pressió addicional.

Els preus de l'habitatge s'han estabilitzat a les zones d'interior

Els preus de l'habitatge a Espanya

La veritat és que hi ha una gran varietat de preus segons la regió d'Espanya seleccionada. Segons les dades de Tinsa, la variació mensual va entre un -0,3% en la "Resta dels Municipis" i un + 1,1% en el grup de les "Illes".

Les "Capitals i Grans Ciutats" encapçalen una pujada interanual del +2,1%

Les "Àrees Metropolitanes" pugen un +3,1%

Els "Municipis d'Interior" també pugen un +2%

Aquestes pujades, però, es veuen com una estabilitat perquè l'augment no és gaire significatiu i es valora l'evolució des de la segona meitat del 2022 fins aquí. La tendència està sent estabilitzadora envers el preu de l'habitatge.

En canvi, quan parlem de zones turístiques costaneres, en el "Territori Insular" ha augmentat un +9% i en la "Costa Mediterrània" un +6,8%; mostrant un augment molt significatiu.

Cristina Arias explica que "durant els primers quatre mesos de l'any, la inflació subjacent ha continuat moderant-se i l'ocupació laboral ha continuat resistint"; "tot això, contribueix a una recuperació del poder adquisitiu dels habitatges, que sostenen la seva solvència, i millora la confiança del consumidor".

El preu de l'habitatge nou i de segona mà ha augmentat en un 39,1% després del punt més baix de la crisi immobiliària. Tot i això, encara es troba en un 18,2% per sota dels preus registrats el desembre de 2007.