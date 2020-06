«El turisme serà un dels que més ràpidament pot remuntar»

Situat en un paratge privilegiat de la Costa Brava s'alça el S'Agaró Hotel dirigit per Albert Sibils Ensesa, nét de Josep Ensesa el creador i artífex de S'Agaró.

Ens trobem en fase de desescalada. Li permet això preveure ja quina temporada tindrem?

Serà un any molt complicat. Ja hem perdut mesos de primavera amb l'habitual clientela de centre Europa: Bèlgica, Holanda, Alemanya€etc. També tots els caps de setmana que solem omplir amb clientela del país i a part totes les celebracions programades, casaments, comunions i altres esdeveniments anul·lats o que han quedat posposades sine die. Estem a les portes de la temporada i tenim la confiança que a mesura que ens hi anem acostant la situació general es vagi normalitzant i podem començar l'estiu amb un clima de la màxima normalitat possible.

Tornarem a viure i a veure el turisme que teníem fins ara?

Estic convençut que sí. No serà aquest any perquè les crisis tant la sanitària com l'econòmica han castigat a tot el món i si bé la primera sembla que està acotada, en l'econòmica tothom està una mica a l'expectativa, ja que anteriors crisis esdevingudes per motius totalment diferents, no ens poden servir de referència. El món econòmic ha patit una aturada general per circumstàncies excepcionals i puntuals, per tant penso que no hi ha motiu perquè dins d'un temps prudencial no pugui tornar reprendre bona part del ritme que portava. El turisme si bé en aquests moments és un dels sectors més castigats, penso que serà un dels que més ràpidament pot remuntar, perquè l'esbarjo és una il·lusió i una necessitat vital directament relacionada amb la superació de les situacions difícils.

Creu que es beneficiaran del turisme local?

Evidentment el turisme nacional augmentarà considerablement perquè hi haurà menys viatges a l'exterior segurament per motius de seguretat i tranquil·litat. Podem intuir com està el nostre país però potser no sabem en quina situació es troben els altres i aquesta mateixa reflexió és la que segurament fan alguns turistes que tenien previst venir. La previsió d'augment del turisme nacional és una bona notícia i ens ajudarà a pal·liar aquest any estrany, però no oblidem que el volum de les divises que gastàvem a fora i que ara es poden quedar aquí, és molt inferior a les que ens entraven des de l'estranger. A S'Agaró Hotel, la majoria dels clients són particulars que arriben pels seus mitjans, de tal manera que no ens haurien d'afectar massa les actuals restriccions i dificultats que pateix el transport públic. És molt probable que el nostre client estranger habitual , normalment d'origen relativament proper, faci el mateix. Això és el que intuïm amb les reserves que aquests dies entren.

Com han adaptat l'hotel?

Prenem les mesures d'higiene i seguretat que ens marca la llei. S'ha dotat al personal dels EPI corresponents a la vegada que se'ls ha sotmès a unes jornades de formació de cara als nous protocols que s'hauran d'aplicar. S'han adquirit les corresponents mampares de separació, dosificadors i equips nebulitzadors de desinfectants per les habitacions i zones comunes . En les zones de màxima i puntual afluència s'estableix un sentit de circulació que garanteix el manteniment del distanciament físic. La millor i més efectiva garantia de seguretat de que disposa S'Agaró Hotel són els generosos espais. L'ampli jardí, les terrasses així com la gran superfície dels menjadors interiors permeten sobradament l'adequada separació entre els clients, evitant la sensació de massificació.

Ha demanat alguna ajuda?

Haig d'agrair a entitats bancàries com BBVA que ens va oferir i posar a disposició les corresponents línies de finançament. En els moments més àlgids de la crisi, en els que no sabíem ni si tan sols enguany podríem obrir, preventivament i per seguretat, vam optar per acollir- nos, amb la confiança de no haver-les de menester.

Què hem après si és que hem après alguna cosa?

Quan disposes d'una empresa consolidada, sanejada, amb una clientela fidel, sense problemes laborals i en un clima estable de país, la sensació de seguretat sembla que és total fins que esdevenen fets tan imprevisibles com els que anem patint. Són circumstàncies que segur ens marcaran a tots un futur basat en la prudència. A aquelles empreses que els hagi sorprès en un moment de forta expansió o de risc elevat, penso que ho poden passar malament. Afortunadament en aquests moments no és el nostre cas.

Com veu el futur?

No sóc ningú per valorar-ho però vull ser optimista i pensar amb una ràpida recuperació de la normalitat. Això no ha estat una guerra, és manté intacte el país, les infraestructures, la gent per treballar, les ganes de fer-ho i sobretot poder deixar enrere aquesta mena de malson. Confiem, almenys en el nostre sector, poder encarar el proper any amb la més absoluta normalitat.