Vídeo: Torra insta els empresaris catalans a rebel·lar-se contra el govern espanyol

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat la "complicitat" del sector empresarial en la "lluita" pels recursos. En la presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2019 elaborada pel Consell de Cambres, el president del Govern ha demanat a la classe empresarial catalana que assumeixi "responsabilitats" i que "acompanyi" el Govern en la reclamació d'inversions per a Catalunya. "Si poguéssim gestionar l'aeroport de Barcelona, estaríem millor o pitjor? Si creiem que estaríem millor, perquè els empresaris no es revolten contra aquesta situació? Si creiem que Rodalies podríem gestionar-la millor nosaltres, perquè la classe empresarial no fa de 'lobby' potent per reclamar aquests serveis?", s'ha qüestionat Torra.

El president de la Generalitat ha criticat el dèficit d'inversió en infraestructures per part de l'Estat. Torra ha assegurat que, en els últims cinc anys, la inversió executada en infraestructures a Catalunya ha estat de 3.850 milions d'euros. A la Comunitat de Madrid, la xifra ha arribat a 5.365 milions. "És la política del doble engany", ha assegurat en referència a la diferència entre la inversió executada i la inversió pressupostada.

"Sempre m'ha estranyat que la classe empresarial catalana no es revoltés. Si per les teves empreses vols tenir més oportunitats, voldràs tenir millors infraestructures i, per a això, necessites que s'inverteixi més. Si resulta que s'inverteix menys a Catalunya, hauries d'estar amb permanent targeta vermella als governs de Madrid", ha afirmat.

Torra ha demanat també la "complicitat" de l'empresariat i el suport en la "reclamació" d'uns recursos "vitals" per a Catalunya. En aquest sentit, el president del Govern ha agraït el suport de les Cambres de Comerç i el Consell de Cambres i ha assegurat que és "molt important" que treballin conjuntament amb el Govern per poder "avançar" com a país.

En la seva intervenció, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha destacat el "compromís" d'aquestes corporacions amb el Govern. "Volem treballar colze a colze, passar a l'acció i ser agents actius amb l'objectiu que les empreses puguin superar la crisi", ha resumit.

Així mateix, ha assegurat que és "el moment" de fer efectiva la col·laboració público-privada i ha destacat la necessitat de trobar "sinergies" per construir un model econòmic de futur. "És un gran repte de país que només aconseguirem amb unitat, implicació i esforç de tothom", ha conclòs.