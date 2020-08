La generació «millennial» i la planificació financera

Se sol definir a la generació millennial com aquella nascuda entre 1981 i 1996. La componen aquells que han crescut i s'han convertit en adults en l'era digital. La tecnologia ha estat sempre part de la seva vida i són considerats nadius digitals. Per donar només alguna dada que dona suport a l'anterior, s'estima que interactuen amb el seu telèfon intel·ligent al menys 150 vegades al dia.

Malgrat aquest excepcional context tecnològic, els millennials pateixen una de les situacions econòmiques més incertes en molt de temps. Després de tres dècades de sous estancats i un empitjorament general del poder adquisitiu de la classe mitjana, la Gran Recessió de 2008 va deixar moltes persones de vint anys sense feina. La tendència general d'estancament dels sous des de l'any 2000, deguda, en part, a la manca de mobilitat laboral, tampoc ha ajudat. I quan ja miràvem de lluny la crisi financera, patim la Gran Reclusió de 2020.

Molts assenyalen als millennials com una generació que ha tingut les «coses fàcils», i és un fet que, en general, sí que han aconseguit viure millor que els seus pares; però, d'altra banda, no tot és color de rosa. Trobar una feina estable, un habitatge assequible o una jubilació digna són alguns dels reptes als quals s'enfrontaran els millennials.



La independència financera

La prioritat financera de molts millennials ha estat generar prou ingressos com per poder independitzar-se i deixar de viure amb els pares. No obstant això, donat el difícil context laboral en acabar els estudis, molts s'han trobat amb un mercat estàtic i complicat, i això no sempre fa possible obtenir sous més enllà dels ingressos mínims. Viure amb sous modestos porta a viure en un bucle d'ingressar i gastar al dia, ja que complica generar estalvi recurrent. Ser capaç de viure de forma independent és un dels grans passos cap a la vida adulta.



La importància d'estalviar i invertir... durant molt de temps

La millor manera de preparar un bon futur financer és adquirir l'hàbit d'estalviar i invertir. És veritat que, donades les dificultats laborals enquistades a Espanya, és més complicat del que seria desitjable. Així i tot, és l'únic camí segur per arribar a una certa llibertat econòmica. El sistema de pensions públic ha demostrat que no serà capaç de mantenir el poder adquisitiu dels contribuents amb el pas dels anys i, per tant, generar un estalvi privat és fonamental.

Una de les regles d'or de la inversió és la diversificació i sovint s'argumenta que l'única manera «gratuïta» de mitigar el risc de les nostres carteres és a través d'una adequada diversificació d'actius. I una altra d'aquestes regles essencials és la importància de l'horitzó temporal de llarg termini, cosa amb la qual, a causa de la seva edat, els millennials compten sobradament. El comptar amb un horitzó temporal dilatat és un factor que, a priori, ajuda al fet que es puguin assumir més riscos, si bé aquí serà encara més rellevant conèixer els objectius dels millennials a l'hora d'invertir i la seva tolerància al risc. Encara que sovint és així, ser millennial no és sinònim d'amant del risc, i molts d'ells presenten un perfil conservador.