La meitat dels cellers catalans no utilitzen cap mitjà per publicitar-se

El 50% dels cellers catalans no utilitza cap mitjà per publicitar-se, segons recull un estudi sobre estratègies de comercialització del sector elaborat per l'Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava publicat a la II Jornada d'Innovació Debatdevi.

L'informe, patrocinat per l'Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), està basat en enquestes a 40 cellers catalans que produeixen entre 50.000 i cinc milions d'ampolles de vi anuals, ja que la meitat dels productors que es troben en aquesta forquilla.

Entre el 50% que sí que fa publicitat de la seva activitat, només el 2,6% utilitza Internet, el mitjà menys usat al costat de la televisió, tot i que tots dos són els que mostren un major grau de satisfacció.

Encara que l'estudi constata que la majoria lamenta l'escassa presència dels vins catalans, el 100% assegura que no farà cap canvi en la seva política de comunicació.

Importància de les fires

La majoria d'exportacions a l'estranger són fruit dels contactes fets en fires internacionals. El sector assegura que a l'hora d'exportar no tenen importància les subvencions, els idiomes, la proximitat geogràfica ni els estudis de mercat.

Només dos dels 40 cellers havien fet estudis de mercats per definir el seu públic potencial, tot i que només un va saber definir el client a què es dirigeix, encara que tots van negar que hi hagi poca professionalització en el sector per afrontar nous reptes.