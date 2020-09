La pandèmia va encarir els aliments però no va beneficiar els productors

El preu que paga el consumidor pels productes agroalimentaris va patir un important increment a l'Estat entre els mesos de març i maig, tot i que en els darrers dos mesos ha tendit a la baixa. Per la seva banda, el preu percebut pel productor des del març ha acumulat una caiguda continuada des de març i fins a juny, que s'ha estabilitzat durant el juliol, segons han explicat aquest divendres des d'Unió de Pagesos, a partir de l'estadística elaborada per l'Eurostat.

Això ha comportat un increment des de l'inici de la pandèmia del 47% en el diferencial. També ha coincidit amb l'aplicació del Reial Decret Llei aprovat pel Govern espanyol amb mesures urgents de suport al sector agrari per pal·liar els efectes de la covid-19. Una d'aquestes mesures va ser la modificació de la Llei de la cadena alimentària, però des d'Unió de Pagesos continuen qüestionant-ne la seva utilitat.

El coordinador nacional del sindicat, Joan Caball, va defensar ahir que s'hi introdueixin millores perquè sigui realment efectiva i els productors cobrin per damunt dels costos de producció i evitar que la gran distribució i intermediaris «es puguin posar diners a la butxaca a costa dels consumidors». L'organització també demana que la llei, que haurà s'haurà de convalidar al Congrés, incorpori mecanismes per regular la venda a pèrdues i que permetin quantificar realment el costos reals de producció.



Menys contractacions

D'altra banda, la campanya de la fruita ha vist coberta la mà d'obra necessària, tot i les incerteses prèvies arran del tancament de fronteres i restriccions de mobilitat. Malgrat això, la contractació ha patit una davallada del 47%, a causa de la caiguda de la producció per diferents incidències climàtiques i pedregades.

Enguany, la contractació en origen ha estat un 92% inferior a l'any passat i només s'han format 53 contractes a treballadors procedents de l'Europa de l'Est. Els pagesos han apostat aquesta campanya per la contractació de proximitat, segons ha dit el responsable de temporers del sindicat, Jaume Pedrós. Des d'UP també demanen ampliar l'autorització de treball a joves estrangers extutelats més enllà del 31 de desembre. Enguany, una setantena han pogut treballar a la campanya de la fruita.

Segons les previsions d'Agricultura, la producció de préssec caurà un 42%, i un 48% en nectarina, molt per sota de les previsions inicials que parlaven d'una davallada del 19%. En poma i pera, es preveu un 16% i un 7% menys de producció, respectivament. El fet que hi hagi menys producció s'ha traduït en un increment dels preus en origen però que «no compensarà la baixada de quilos entrats a la central», segons UP. A més, cal sumar-hi també l'increment de costos que ha comportat l'adopció de mesures per evitar contagis.



Dificultats dels ramaders

La pandèmia de la covid-19 ha perjudicat la majoria de sectors agroramaders, especialment aquells que s'han vist més afectats per la prohibició dels mercats a l'aire lliure però sobretot aquells que han patit el tancament de l'hostaleria i la restauració com ara l'oví i cabrum, el boví de carn, el conill i el sector vitivinícola.

Pel que fa a l'oví i el cabrum, els preus es troben als nivells de fa 20 anys. Amb la crisi provocada per la covid-19 hi va haver una millora insignificant, segons Unió de Pagesos, però s'han perdut períodes en que els preus milloraven, al voltant de les dates de Setmana Santa i Nadal..

El sector lleter pateix una important crisi de preus des de fa quatre anys, inclosa en la dura crisi estructural provocada per empreses làcties que han actuat «manipulant el mercat». Els efectes són les 451 granges que només queden a Catalunya. UP proposa limitar la dimensió de les granges a 300 vaques en producció.



Preocupació per la peste porcina

El porcí, en canvi, ha aguantat millor gràcies a les exportacions a la Xina i ha assolit aquest any preus força alts, al voltant d'1,5 euros/kg animal viu a principi de març, i ha anat baixant fins estabilitzar-se en 1,3 euros/kg animal viu. El sector, però, es mostra preocupat per la Pesta Porcina Africana (PPA), després de detectar-se casos en senglars a Alemanya.

Des d'Unió de Pagesos adverteixen dels efectes que tindria per a l'exportació l'arribada de la malaltia a Espanya i, per això, reclamen augmentar les mesures de bioseguretat i controlar la població de senglars i evitar-ne la proliferació.



La vinya i els cereals

Pel que fa al sector vitivinícola patirà una davallada de la producció entre el 50% i el 60% com a conseqüència del míldiu a tot Catalunya. D'altra banda, Unió de Pagesos denuncia que els cellers paguen el raïm per sota de costos de producció.

Unió de Pagesos també ha explicat que en cereals i herbacis, les pluges de la primavera han fet caure considerablement les previsions d'una campanya en què s'esperava una producció rècord i en zones com ara Girona, finalment, ha estat una de les pitjors dels darrers anys.