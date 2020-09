El Suprem suspèn cautelarment l'ordre de reduir els terminis per passar la ITV

La sala del contenciós-administratiu de Tribunal Suprem ha estimat la petició de la Federació Nacional d'Associacions de Transport d'Espanya (Fenadismer) i ha suspès de manera cautelar l'apartat de l'Ordre de Ministeri de Sanitat que, amb motiu de la covid-19, va reduir els terminis en els quals els conductors han de passar les successives inspeccions tècniques dels seus vehicles (ITV).

L'apartat suspès disposa que, un cop realitzades les inspeccions tècniques periòdiques dels vehicles els certificats dels quals hagin estat objecte de pròrroga automàtica a causa del confinament, per seleccionar la data fins a la qual és vàlida la revisió es prendrà com a referència la data de validesa que consti en la targeta ITV «i no computarà, en cap cas, la pròrroga dels certificats concedida com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma i de les seves successives pròrrogues». En el seu escrit, la sala conclou que procedeix la suspensió cautelar de l'esmentat article ja que el contrari faria perdre la finalitat del recurs.

Fenadismer argumentava en la seva petició que la mesura no només causava un perjudici econòmic als conductors, ja que han de pagar dues vegades la taxa amb «tot just dies de diferència», sinó que també es produiria una pèrdua de productivitat, per haver-hi d'acudir «dues vegades seguides». A més, l'associació al·legava en la seva petició que fins ara sempre s'havia tingut en compte la data en què s'ha realitzat la revisió per marcar la pròxima cita i aquest article marcaria una diferència respecte a això.

El Suprem també assegura que reduir els terminis de la revisió perseguiria l'objectiu d'afavorir la recuperació econòmica de les estacions d'ITV.