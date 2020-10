El Govern estudia rebaixar els incentius fiscals que reben els plans de pensions

El Govern està estudiant la possibilitat de retallar els beneficis fiscals dels plans de pensions a partir del 2021. Aquesta mesura està sobre la taula de negociació del projecte de Pressupostos per al 2021, a la qual s'asseuran la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i el responsable econòmic de Podem, Nacho Álvarez, també secretari d'Estat de Drets Socials.

Tot i que encara no es coneix la fórmula definitiva per limitar els incentius fiscals dels plans de pensions (que suposen 1.643 milions de menor recaptació), un sector del Govern és partidari de traslladar l'actual deducció que es practica sobre la base imposable de l'IRPF a la quota, per tal de fer arribar el major avantatge a les rendes més baixes. Actualment, gairebé el 70% del benefici fiscal (1.150 milions d'euros) es concentra en el 10% de contribuents amb rendes més altes, segons ha demostrat l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef).

Sobre la taula també hi ha algunes modificacions dels tipus reduïts de l'IVA, del 4% i el 10% (17.787 milions d'impacte recaptatori) i una revisió de l'exempció en l'IVA dels serveis privats d'educació i sanitat (3.457 milions).

Una i una altra qüestió (plans de pensions i tipus reduïts de l'IVA) neixen de sengles informes elaborats per l'Autoritat Fiscal en què es qüestiona l'eficàcia de tots dos incentius fiscals per als objectius proposats (estimular l'estalvi privat i afavorir l'accés universal a la sanitat i l'educació).

Segons les fonts consultades, encara no s'ha adoptat una decisió pressupostària sobre les dues matèries. No obstant això, les organitzacions empresarials vinculades a la sanitat i l'educació privades han mostrat el seu rebuig acabar amb l'exempció de l'IVA en aquests serveis

«Un IVA del 21% per als professionals de la sanitat i l'educació augmentarà la despesa pública, l'economia submergida i ofegarà molts autònoms», va afirmar el president de l'organització d'autònoms ATA, Lorenzo Amor. «No són moments per apujar impostos ni per gravar amb IVA activitats que fins ara estaven exemptes, ni podem prescindir de professionals de la salut en plena pandèmia», va assenyalar.