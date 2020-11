Lidl desafia Thermomix i posa a la venda de nou el seu robot de cuina en plena batalla judicial

A l'espera de la sentència del jutjat de Barcelona que decidirà si el robot de cuina Monsieur Cuisine de Lidl va copiar la patent de Thermomix, la cadena de supermercats torna a posar a la venda una nova versió del seu aparell culinari. A partir d'aquest dissabte 28 de novembre, el Monsieur Cuisine Connect de la seva marca pròpia SilverCrest tornarà a estar disponible en les més de 600 botigues Lidl de tota Espanya. Es vendrà a un preu de 359 euros, gairebé tres vegades menys que el robot de Thermomix.

L'última vegada que es va posar a la venda Monsieur Cuisine va ser el passat 4 de juliol amb un total de 30.000 unitats. Uns dies abans havia venut 55.000 unitats online en menys de 72 hores.

El robot és la mateixa versió que la que estava disponible fa uns mesos. El got manté la seva capacitat imbatible fins ara en el sector de 3,1 litres i les 10 funcions que li han convertit en un èxit de vendes: cou, cuina al vapor, bat i pasta, emulsiona, mescla, pica, sofregeix, pesa i tritura. També inclou una bàscula integrada en el recipient que ajuda a pesar els ingredients. Té 10 nivells de velocitat (més una funció turbo), una potència màxima de 1200W-1000W per a la funció de cocció i de 800W per a la batedora.

A més és possible connectar-lo a la xarxa WIFI per descarregar receptes gratis i informa l'usuari del pas a pas a través de la pantalla tàctil LCD. Al costat de l'aparell, el client obté un llibre amb 160 receptes (addicionals a les que ja porta integrades el robot).

Versió per a nens

Lidl també posa a la venda Monsieur Cuisine Mini, un robot de cuina destinat als nens i nenes que volen fer un pas endavant en la seva afició per la cuina. El preu serà de 29,9 euros.