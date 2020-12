Condemnen un banc a pagar 20.000 euros a un veí de Llagostera per usura en una targeta

El jutjat n. 5 de Primera Instància de Girona ha condemnat recentment l´entitat financera WiZink a pagar 20.000 euros a un client de Llagostera per usura en una targeta de crèdit. L´afectat va signar un contracte l´any 1996 amb la financera CitiBank (que actualment està integrada a WiZink) per disposar de 249.500 pessetes, uns 1.500 euros. Els interessos del crèdit eren astronòmics, superiors al 20%, de manera que el client va haver d´estar pagant terminis fins que el 2018, després de molts estira-i-arronses amb el banc, va decidir deixar de pagar-los i portar el cas a la justícia. El seu advocat, Xavier Úbeda, d´Úbeda Martínez Advocats, assegura que casos com el del veí de Llagostera proliferen, i molt, a les comarques gironines. «Nosaltres actualment portem una cinquantena de casos així només a Girona, però hi ha moltíssima gent en aquesta situació. Jo calculo que a la província una de cada cinc persones té problemes amb aquest tipus de contractes». Les targetes de crèdit com la del veí de Llagostera s´anomenen revolving i són una manera fàcil i ràpida d´obtenir crèdit abundant. A més, ofereixen al client escollir la quantitat de diners a tornar cada mes. La pega és que els interessos són descomunals, molt superiors al 20% que la justícia posa de límit per determinar si s´està practicant la usura.

Segons Úbeda, la llista de damnificats és molt abundant, però fins que la justícia no va resoldre un cas favorablement el 2015 molta gent no s´havia animat a reclamar. Els magistrats es van basar en una llei de 1908 per considerar que el que feien aquells bancs era usura, i no va ser fins al març de 2020 que el Suprem va confirmar el frau en el crèdit revolving, precisament contra WiZink, una de les entitats que més s´ha aprofitat d´aquesta pràctica. «Moltes empreses es van posar les botes oferint crèdits impagables amb un deute etern. Les condicions s´especificaven a la lletra petita, que era pràcticament il·legible, de manera que molts usuaris no sabien que acabarien pagant aquests interessos», assegura Úbeda, que justifica que molts afectats es veien obligats a contractar aquests crèdits per necessitat. A la que no podien pagar el crèdit, aquest anava augmentant, fins al punt que molts d´ells van haver de demanar altres crèdits per pagar el deute de les targetes revolving (uns diners que també poden reclamar si denuncien). «Els clients cauen en una teranyina de la qual és impossible sortir», resumeix Úbeda.

El lletrat assegura que a Girona de moment ja ha guanyat 36 sentències i la quantitat de retorn va en funció del deute del client. En aquest sentit, anima els afectats a denunciar i avisa que WiZink no és l´únic banc que ofereix targetes amb interessos abusius. «Bankinter, Cofidis, Creditea... Fins i tot els grans bancs. Les Visa dels supermercats i dels centres comercials, les targetes més absurdes... El ´pagui-ho en còmodes terminis´ significa realment ´t´estic matant´».

Les entitats financeres ofereixen les targetes revolving als usuaris com una manera fàcil i atractiva de disposar d´una gran quantitat de crèdit de manera instantània. El problema és que els interessos són astronòmics, molt superiors al 20%,i els bancs procuren ser el màxim d´opacs a l´hora de fer arribar aquesta informació al client.

Segons va destacar a El Periódico Óscar Serrano, del Col·lectiu Ronda, «no estem parlant de simples targetes de crèdit, sinó de línies de crèdit en la qual els usuaris poden disposar lliurement de diners fins a arribar al límit establert i tornar a disposar en ell a mesura que es tornen els diners disposats».

Però aquesta línia de crèdit s´ofereix amb la possibilitat de fixar l´import de la quota mensual a abonar i, en alguns casos, es permet que aquesta quota sigui per quantitats tan baixes com 20 o 30 euros al mes. Aquesta quantitat no és suficient per cobrir els interessos que genera el tipus d´interès i provoca un nou deute que se suma a l´inicialment contractat i, alhora, genera nous interessos. El resultat és un deute perpetu, impagable en molts casos.

L´Associació d´Usuaris Financers (Asufin) col·laborarà amb la Generalitat per compensar els consumidors afectats per les targetes revolving. Asufin començarà a treballar amb el Govern català un cop s´aprovi una proposta de resolució sobre les revolving, la qual insta l´Agència Catalana de Consum a «estudiar les clàusules abusives» i «donar assessorament jurídic als afectats». Segons dades del Banc d´Espanya, aquest producte mou gairebé 14.000 milions a l´any i afecta entre dos i tres milions d´usuaris a l´Estat.