Foment assegura que el Govern no té "lideratge polític ni autoritat moral" i demana no ajornar les eleccions catalanes

Foment del Treball ha assegurat que el Govern no té "lideratge polític ni autoritat moral" i pren decisions "arbitràries i injustificades" que posen en perill la continuïtat de milers de negocis i llocs de treball. En una entrevista a 'Ràdio 4', el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha reclamat ajudes directes per als sectors més afectats per la pandèmia i ha demanat no ajornar les eleccions catalanes. Sánchez Llibre ha llançat un "missatge d'alarma" a les administracions públiques i ha advertit que els empresaris estan "desesperats". "La situació és pitjor, des de la perspectiva econòmica, que aquells moments terribles després de la segona guerra mundial i la guerra civil espanyola", ha afirmat.

Durant l'entrevista, el president de la confederació ha denunciat en repetides ocasions la "desesperació" dels empresaris davant la situació actual i ha advertit de la pèrdua de milers d'empreses i l'augment de l'atur si no s'apliquen ajudes de manera "ràpida".

El president de la patronal ha criticat l'actuació del Govern i l'ha acusat de prendre decisions "arbitràries i injustificades" que aboquen els negocis al tancament i incrementen una crisi social "sense precedents". "El Govern, que no té lideratge polític ni autoritat moral, ha pres decisions que posen en perill la seguretat jurídica empresarial", ha denunciat. Sánchez Llibre ha exigit la celebració de les eleccions el 14 de febrer i ha advertit que l'economia catalana "no aguantaria" un ajornament dels comicis.

Foment del Treball també ha demanat al Govern ajudes directes per a les empreses i s'ha posat a disposició de l'executiu per "ajudar" en tot el que calgui. En concret, la confederació ha proposat fer un "front comú" entre l'executiu i els agents econòmics i socials catalans per reclamar a l'Estat la implementació de "plans de xoc" per als sectors més afectats.

Sánchez Llibre també ha demanat al Govern que "escolti" la veu dels empresaris. El president de la patronal ha reconegut que té una "comunicació magnífica" amb el vicepresident en funció de president, Pere Aragonès, i els consellers Ramon Tremosa i Chakir el Homrani. Tot i això ha criticat les decisions de l'executiu a l'hora de gestionar la crisi econòmica i les ha titllades de "discriminatòries, injustificades, errònies i equivocades".

Per altra banda, el president de la patronal ha demanat "més valentia" al govern espanyol i ha reclamat més endeutament de l'Estat per fer front a les necessitats de les empreses. "Espanya ha emès més deute públic per tirar endavant els ERTO, per implementar els ICO, però no ha estat capaç de tenir la generositat o visió a llarg termini per injectar diners directament en els sectors amb una situació precària", ha manifestat.