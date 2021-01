Grans hotelers presenten un pla inversor de 5.800 milions

Grans cadenes hoteleres com Meliá, Barceló, NH, RIU, Iberostar, Palladium, Room Mate o la gironina Med Playa lideren un gran projecte d'inversió de 5.800 milions d'euros que pretén «redefinir» la cadena de valor de el sector turístic sota el paraigua de la sostenibilitat i la digitalització amb suport dels fons de el Pla Europeu de Recuperació.

El turisme ha estat el sector més afectat per la crisi de l'coronavirus causa de el tancament de fronteres i les restriccions de mobilitat a Espanya i en altres països europeus amb una caiguda de l'activitat turística de l'80% el 2020. «Nosaltres treballem amb el sector i pensem, Com pot ser que el sector més afectat no estigui mobilitzant-se per aconseguir fons quan hi ha d'altres que no han patit tant els efectes de l'covid-19 i si estan mobilitzats? «, explica Albert Farré-Escofet, responsable nacional de negoci de FI Group, una consultora especialitzada en R + D + I que ha promogut el projecte.