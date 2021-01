Salut torna a rebre menys vacunes i les destinarà a segones dosis

Catalunya destinarà pràcticament totes les vacunes que ha rebut aquesta setmana de Pfizer, unes 57.000 en lloc de les 59.000 previstes, a les segones dosis per a les residències i hospitals. «Ens hem de centrar en les segones dosis de residències», on s'espera poder vacunar per primera vegada «alguns treballadors que no van voler o van poder anteriorment», va informar la consellera de Salut, Alba Vergés, en roda de premsa telemàtica per explicar la situació de la pandèmia a Catalunya.

Vergés va argumentar que «no podem planificar l'administració de primeres dosis noves si no se'n sap el ritme d'arribada ni la seva disponibilitat, que «ho condiciona tot». El que sí és clar és que dels 57.000 vials que han arribat de la vacuna aquesta setmana se n'hauran d'extreure sis dosis de cadascuna «sempre» i «amb la instrucció clara d'aprofitar-la totalment», va considerar la consellera.

Per la seva banda, el coordinador de la unitat de seguiment de la covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, va explicar en la mateixa roda de premsa que el 4,3 % del total de les persones que podrien rebre la vacuna la rebutgen. Entre el personal sanitari aquest percentatge baixa a l'1 % i, en canvi, puja al 6 % entre els treballadors de les residències geriàtriques.

«El 3 % d'usuaris que viuen en residències o les seves famílies no han volgut que se'ls vacunés», va indicar Mendioroz, que es va mostrar partidari de no fer obligatòria la vacuna, sinó convèncer que es produeixen molt pocs casos de reaccions al·lèrgiques i que és positiu per evitar la malaltia.

Dosis de Moderna pendents

D'altra banda, va explicar que han d'arribar 8.500 dosis de la vacuna de Moderna durant aquesta setmana, tot i que no tenen confirmació de quin dia serà. Respecte a aquest tipus de vacuna, la companyia va assegurar que el seu vaccí ha demostrat ser efectiu en proves de laboratori contra les noves variants de coronavirus trobades al Regne Unit i Sud-àfrica. «S'espera que les dues dosis de la vacuna protegeixin contra les soques emergents detectades fins ara», va dir la companyia ahir en un comunicat. Tanmateix, Moderna va avançar que estudiarà una vacuna addicional contra la variant de Sud-àfrica per veure si permet «reforçar» la protecció.

Pel que fa a la d'Oxford i AstraZeneca va apuntar que no tenen cap informació més enllà de saber que aquest divendres ha de passar l'avaluació de l'Agència Europea del Medicament.

Un 0,1% de catalans immunes

D'altra banda, un total de 7.345 catalans, amb prou feines menys d'un 0,1% de la població, ja han estan immunitzats contra la covid-19 perquè ja han rebut la segona dosi de la vacuna, mentre que 176.625 més, un 2,3% del cens, ja s'han inoculat la primera dosi.

Segons les dades de Salut, diumenge es van administrar només 405 noves primeres dosis, mentre que es van posar 521 segones dosis, un ritme lent ja que no va aconseguir ni tan sols les 1.000 vacunes en un dia.

La població vacunada fins ara pertany als col·lectius de professionals sanitaris, residents i treballadors de geriàtrics i treballadors de presons i de justícia juvenil. El Govern català té previst administrar fins a finals de març un total de 738.000 dosis i amb aquestes vacunar tots els residents i treballadors de geriàtrics i tot el personal sanitari que treballa tant en la sanitat pública com en la privada.

Respecte a la Regió Sanitària de Girona, ja s'han vacunat amb la primera dosi 18.535 persones , 75 més, i. pel que fa a la segona dosi ja l'ha rebut 491 persones, 83 més.

Finalment, Vergés va expressar la seva «preocupació» per la situació que es viu a l'entorn europeu i, especialment, per la corba «disparada i descontrolada» a l'Estat. Vergés va reconèixer que cal estar «molt alerta» amb la soca britànica i va confirmar que ja hi ha transmissió comunitària de la variant a Catalunya.