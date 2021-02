El preu de l'electricitat s'ensorra i ahir pràcticament va ser gratis

Els forts vents que s'han registrat en les últimes hores han fet que el preu mitjà de l'electricitat hagi quedat en 1,42 euros el megawatt hora (MWh), fet que suposa una caiguda del 98,5% respecte del pic de 94,99 euros assolit fa només tres setmanes. Segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE), el preu mitjà de dissabte de l'electricitat en el mercat majorista ja va ser de 4,19 euros el MWh, un valor que, com el d'ahir, contrasta amb els 121,24 euros registrats el dia 9 de gener, en ple pas de la tempesta de neu Filomena.

D'aquesta caiguda en el preu de l'electricitat se'n beneficiaran directament els consumidors acollits a la tarifa regulada o Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC), encara que només suposa el 35% del cost de la factura. Els que estan al mercat lliure tenen tarifes fixades per les companyies i no varien en funció d'aquestes pujades i baixades en el mercat majorista.