Una mirada empresarial per superar la crisi

Ben aviat es complirà un any des que Espanya sencera es va tancar a casa i una gran part de les empreses van haver de tancar temporalment per fer front a la Covid-19. Des d'aleshores tot ha canviat, i els paràmetres econòmics ho han fet de manera radical. Tanmateix, podem afrontar aquest any 2021 amb el coneixement adquirit durant tot aquest temps.

Partim d'una caiguda del PIB superior als dos dígits el 2020 i la taxa d'atur, rondant el 15%, s'ha aconseguit contenir gràcies, especialment, als ajuts financers a través de l'ICO i a les successives pròrrogues de les facilitats en l'accés als expedients de regulació temporal d'ocupació (ertos), negociades al si del diàleg social.

Això ens fa veure que, si bé l'activitat es continuarà ressentint aquest any per l'envit de la pandèmia, els recolzaments públics continuaran sent clau per esmorteir l'impacte en les empreses i, per tant, en l'ocupació.

A partir d'aquí, els principals serveis d'estudis del país, incloent-hi el de la CEOE, miren ara d'afinar com es comportarà l'economia espanyola el 2021 i els anys successius. Tot i això, es tracta d'un exercici molt complex perquè ens trobem davant una crisi que passa en un context d'incertesa sense precedents.

La vacuna contra la Covid-19 té implicacions directament econòmiques. També les tindran les decisions administratives que es prenguin en paral·lel a l'evolució de la pandèmia. Ningú pot dir amb certesa com hauran canviat els hàbits de consum de la societat quan tot hagi passat.

No obstant, des de la perspectiva dels empresaris, acostumats a buscar sempre l'oportunitat fins i tot en temps de crisi, hi ha elements que juguen a favor nostre i que depenen de la nostra capacitat per aprofitar-los.

En efecte, hi ha incertesa i necessitats imperioses per a persones treballadores i empreses; però aquest mateix context ens ha portat un aliat en forma de fons europeus de fins a 150.000 milions d'euros que, si s'aprofiten bé, prioritzant l'eficiència des de la col·laboració publicoprivada, poden ser la palanca definitiva perquè l'economia resultant de la pandèmia sigui més competitiva, productiva i amb més nivells d'inclusió.

Apostem, amb aquest vent de cua, per la formació, la digitalització, la transició ecològica i la reindustrialització. Això ens farà millors per poder oferir a aquells que pitjor ho estan passant en aquesta crisi, empresaris i treballadors, un horitzó molt més optimista que fins i tot el previ a la crisi.

Des de la CEOE ja hem traslladat al Govern central 21 iniciatives estratègiques de país a tall de guia per detectar aquests àmbits econòmics en els quals invertir serà una aposta segura per aconseguir un efecte multiplicador dels fons europeus, posant en marxa projectes empresarials estratègics.

Per acabar, cal insistir que la capacitat de creixement de la nostra economia en el futur dependrà que ens posem a l'altura dels temps que venen, començant per les empreses, ja que no hem refusat en cap moment la nostra responsabilitat com a motor econòmic i generador d'ocupació. Pensem en l'economia del futur i mirem d'arribar-hi al més aviat possible des de la unió de les nostres forces i gestionant amb eficàcia les ajudes que ens presta Europa.