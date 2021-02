L'IPC puja una dècima al gener a les comarques gironines

L'Índex de Preus al Consum (IPC) ha pujat una dècima al gener a les comarques gironines. Però de mitjana, els preus s'han mantingut invariables d'un any a l'altre. La taxa interanual se situa al 0%, i això trenca la tendència que s'acumulava des del març del 2020, quan es va declarar l'estat d'alarma. Des d'aleshores, aquest índex sempre era negatiu. L'estadística permet veure que el tímid ascens de preus al gener, en realitat, amaga dues realitats. Perquè per una banda, i arran de les rebaixes, al llarg del mes la roba i el calçat han caigut un 15,9%. Però per contra, l'habitatge i els serveis bàsics s'han encarit un 4,2%. És significatiu, de fet, l'increment que han registrat el gas, l'electricitat i altres combustibles (de fins a un 8,9%).

Segons les dades que ha fet públiques l'Institut Nacional d'Estadística (INE), els preus han pujat un 0,1% aquest mes de gener a les comarques gironines. Però també és veritat que, si es passa la lupa per grups i subsectors, aquí hi ha disparitats importants.

Per una banda, la roba (-17,3%) i el calçat (-11,4%) són els que registren les caigudes més fortes. Conseqüència, evidentment, de les rebaixes d'hivern. Altres grups que també davallen preus aquest gener, a conseqüència directa de la covid-19, són els paquets turístics (-5,3%), els serveis d'estètica i cura personal (-1,2%) i l'oci i la cultura (-0,4%).

Però per contra, hi ha altres grups que han augmentat –i molt- durant el mes de gener. Sobretot, els serveis bàsics, perquè l'electricitat i el gas s'han encarit fins a un 8,9%. I tot allò relacionat amb l'habitatge, en conjunt, ho ha fet un 4,2% (encara que els lloguers es mantenen invariables). Més alces: les begudes no alcohòliques s'han encarit un 5,3% o les assegurances, un 1,5%.

Per primer cop des del març

Si en comptes de mirar les dades mensuals es compara la taxa interanual, de mitjana els preus s'han mantingut invariables d'un any a l'altre. Perquè en aquest cas, l'índex se situa al 0%.

Ara bé, això també té una altra lectura. Perquè aquesta és la primera vegada, d'ençà que hi va haver el confinament per la covid-19, que a comarques gironines la taxa interanual no és negativa. No passava des del març de l'any passat.

A Catalunya, els preus han tornat a créixer després de deu mesos consecutius en deflació. Segons les dades de l'INE, durant el mes de gener l'IPC va incrementar-se un 0,4% en termes interanuals, gairebé un punt per sobre l'evolució registrada el desembre (-0,6%). L'increment es deu a l'encariment dels subministraments –sobretot l'electricitat- (+2,5%) i dels aliments i begudes no alcohòliques (+2,1%). A l'Estat, els preus es van incrementar un 0,5% al gener, un punt més en comparació a la taxa registrada el desembre.