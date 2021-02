Robert Bosch anuncia el tancament d'una altra fàbrica a Catalunya

La multinacional Robert Bosch va anunciar ahir el tancament d'una altra de les seves plantes a Catalunya. La seva intenció és clausurar la factoria situada a Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental), on actualment estan ocupades 336 persones, i endur-se la producció a Wroclaw (Polònia), tal com va fer públic el sindicat UGT en un comunicat. És la segona deslocalització que aquesta marca especialitzada en components de l'automoció certifica en menys de sis mesos a Catalunya i apuntala el tancament o traspàs gradual de plantes arreu d'Espanya que ha anat realitzant en els últims anys.

El passsat mes de setembre, Bosch va oficialitzar el tancament de les seves instal·lacions a Castellet (Alt Penedès), on donava feina a 300 persones, per a endur-se la producció a Sèrbia. Entre les dues plantes, Robert Bosch liquida 636 ocupacions directes i 900 més d'indirectes entre els seus proveïdors i subcontractes, segons càlculs dels sindicats. Aquest mitjà ha intentat contactar amb l'empresa per conèixer la seva versió dels fets i, de moment, no ha rebut resposta.

La tempesta perfecta -entre la transició al cotxe elèctric i els estralls de la Covid- per la qual transita l'automoció continua deixant les seves víctimes. El 2020 va deixar un balanç d'un total de 7.936 treballadors acomiadats via ere a Catalunya (el pitjor registre des de 2013), amb diversos noms de l'automoció entre ells: Saint Gobain, ET Connectivity o Tachi-S, entre altres. El degoteig segueix durant aquest 2021 i al llarg del mes de gener es van registrar 1.064 treballadors afectats per acomiadaments col·lectius. Marques de l'automoció com O-Shin, anteriorment de propietat del propi grup Bosch, van tancar recentment expedient.

A aquests noms se'ls suma de nou Robert Bosch, amb els 336 acomiadaments que començarà a negociar a Lliçà. La intenció traslladada ahir per part de la direcció als seus treballadors i a la Generalitat és materialitzar el tancament al llarg de l'any, sense que encara hi hagi una data concreta. A hores d'ara, ja hi ha hagut contactes entre el Departament d'Empresa i Bosch i està previst que la setmana que ve es reuneixin per a abordar aquesta qüestió.

El vicepresident en funcions, Pere Aragonès, ha manifestat la seva preocupació per «la sèrie tancaments empresarials, especialment en l'àmbit industrial», en declaracions en un acte en Mercabarna; recollides per Europa Press aquest dijous.