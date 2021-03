La justícia europea avala l'impost espanyol a la generació elèctrica

El recurs interposat per l'empresa valenciana Oliva Park contra l'Impost del 7% sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica (IVPEE) que va imposar el Govern de Mariano Rajoy fa gairebé nou anys, per pal·liar el dèficit de la tarifa elèctrica, ja té resposta del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE). La sentència publicada ahir per la justícia europea rebutja les al·legacions de l'empresa i aclareix que el gravamen és legal i no vulnera les directives europees sobre productes energètics, impostos especials i foment de l'ús d'energia procedent de renovables, entre d'altres. La decisió lliura a l'Estat d'haver de tornar més de 10.000 milions d'euros, una de les amenaces que planaven sobre aquest tribut.

Segons va al·legar la societat mercantil valenciana durant el procediment, malgrat la seva regulació com a impost directe, la natura i els elements essencials de l'impost són els propis d'un gravamen indirecte que, tot i tenir nominalment una finalitat mediambiental, és essencialment un impost recaptatori, sense una fi específica extrafiscal, que discrimina la producció d'energia elèctrica derivada de fonts renovables i que distorsiona el mercat interior d'energia elèctrica i vulnera la lliure competència.

El Govern espanyol, per la seva banda, ha defensat que es tracta d'un tribut directe que grava la producció i incorporació al sistema elèctric de l'energia elèctrica, sense repercussió en el consumidor, amb una finalitat específica mediambiental, que no té relació amb el principi de ´qui contamina paga', i que no es discrimina els productors d'energia renovable pel que fa a la possibilitat de recuperar el cost de l'IVPEE.

Aval a la defensa del Govern

En la sentència, el Tribunal de Justícia dona la raó a l'executiu espanyol en considerar que el règim general dels impostos especials «no s'oposa a una normativa nacional que estableix un impost que grava la producció i incorporació al sistema elèctric d'energia elèctrica en el territori nacional i la base imposable està constituïda per l'import total dels ingressos del subjecte passiu obtinguts per la realització d'aquestes activitats, sense tenir en compte la quantitat d'electricitat efectivament produïda i incorporada a aquest sistema».

Els jutges també subratllen que l'IVPEE no constitueix un impost indirecte que gravi directament o indirectament el consum d'electricitat, perquè el fet imposable és la producció neta d'energia i no es percep directament dels consumidors d'electricitat sinó dels operadors econòmics que la produeixen i la incorporen al sistema. Així mateix, els magistrats estimen que la càrrega fiscal no acaba repercutint en els consumidors perquè no hi ha un mecanisme formal de repercussió de l'impost.