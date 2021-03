Tensión Textil de Ripoll doblarà la plantilla abans de l'estiu

Tensión Textil de Ripoll reprendrà l'activitat a la nau que el juny de l'any passat va esfondrar-se per l'incendi provocat per un llamp. L'empresa de filatures ha comprat maquinària i s'està treballant en la reconstrucció. Es preveu que es posi en marxa abans de l'estiu i passar dels dotze treballador actuals a una trentena. Precisament ahir el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, va visitar les instal·lacions i va elogiar l'aposta de la direcció per quedar-se a la comarca malgrat tenir altres llocs de producció. «És una meravella veure com, contra inundacions, llamps i pandèmies es torna a aixecar», va afirmar. L'empresa va presentar un ERO per causa de força major que va afectar 27 dels 41 treballadors que tenia.

Tensión Textil ja ha comprat la maquinària d'última generació que li permetrà reprendre l'activitat a la nau que el juny de l'any passat va esfondrar-se arran de l'incendi. Segons va detallar el titular d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, que va visitar ahir les instal·lacions, la previsió és recuperar part de l'activitat puntera que tenia precisament en aquesta nau. «L'empresa hauria pogut marxar de la comarca i anar a altres llocs on té producció», va remarcar Tremosa, tot afegint l'agraïment i l'aposta de quedar-se al Ripollès i seguir defensant els llocs de treball a la comarca.

Segons fonts de l'empresa, la previsió és que el maig arribin les màquines, que permetran automatitzar una part del procés i doblar la plantilla actual. Concretament, es passarà dels dotze treballadors d'ara a una trentena.

El conseller també es va referir a la riquesa que generen les empreses per a la societat i la seva contribució econòmica per poder fer polítiques al territori. «Són els principals pagadors d'impostos», va afegir. Per això, va subratllar que cal seguir ampliant el teixit empresarial per aconseguir un país millor.

Per la seva banda, l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, va reconèixer també l'esforç de Tensión Textil amb la compra de maquinària d'última generació i el va posar d'exemple d'empresa puntera a la comarca. Va recordar que va patir els efectes de dos temporals i més recentment l'incendi. I va recordar que al Ripollès històricament hi havia hagut gairebé una vintena de tèxtils i actualment només en queden dues.