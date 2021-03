L'OCDE millora fins al 5,7% la previsió de creixement d'Espanya

«Les perspectives econòmiques mundials han millorat notablement en els últims mesos», estima l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE). Una millora que també afectaria Espanya: l'organisme internacional ha incrementat en set dècimes la seva previsió del creixement del producte interior brut (PIB) per a 2021, fins a situar-se en el 5,7%.

Segons el seu informe Perspectiva Econòmica publicat ahir, l'inici de les tasques de vacunació i els plans d'estímul han contribuït a millorar les perspectives de creixement de la major part dels països del G-20. L'organisme preveu que l'activitat mundial progressi enguany un 5,6%, cosa que significa 1,4 punts més del que havia anticipat al desembre, i un 4% en 2022, tres dècimes més. La recuperació econòmica dels Estats Units jugarà un paper essencial, beneficiant els seus principals socis comercials. «Les fortes mesures d'estímul (el pla de 1,9 bilions de dòlars del president estatunidenc Joe Biden) i la millora de les condicions financeres han impulsat l'activitat dels Estats Units», analitza l'OCDE. Aquesta tendència podria traduir-se en un creixement de 3 punts percentuals al llarg d'enguany.

El ritme de recuperació de les economies avançades europees seria «més modest», explica l'organització amb seu a París. El desavantatge estaria relacionat amb les «prolongades interrupcions provocades pels nous brots del virus» i, per consegüent, amb «la reducció de les hores de treball en molts sectors de serveis».

L'èxit de les campanyes de vacunació marcarà el ritme de la recuperació econòmica. «Les perspectives de creixement millorarien [€] si la producció i distribució de dosi s'acceleren, es coordinen millor a tot el món i s'avancen a les mutacions del virus», subratlla. La cooperació internacional per immunitzar els països més pobres i evitar la lliure circulació del virus és així una qüestió prioritària per a l'OCDE. De fet, en un eventual escenari marcat per «la lentitud en el desplegament de les vacunes i l'aparició de noves mutacions del virus resistents als sèrums existents», la recuperació econòmica seria «més feble» i es produirien «majors pèrdues d'ocupació i més fallides d'empreses».

L'organisme econòmic recomana a més mantenir les polítiques de suport fiscal, així com les ajudes a les rendes de llars i empreses.