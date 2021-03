Una aliada contra la obesitat

Coincidint amb el Dia Mundial de l'Obesitat, s'ha publicat un informe en el qual s'indica que els talls magres del porc de capa blanca són aliats per reduir l'excés de pes.

En l'informe, el doctorMiguel Ángel Rubio Herrera, del servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Clínic San Carlos i autor de «La carn de porc de capa blanca a la prevenció i tractament de l'obesitat», assenyala que «la carn magra de porc, a l'igual que altres talls magres d'altres peces de carn, han d'incorporar-se a les dietes hipocalòriques dels plans d'alimentació per al tractament de l'obesitat, per assegurar que les persones que segueixen aquestes recomanacions ingereixin una quota proteica adequada d'alta qualitat biològica que permeti una progressiva pèrdua ponderal i manteniment de el pes a llarg termini».

Tal com indica l'expert, «la carn fresca de porc està ben reconeguda com una font principal de proteïnes d'alt valor biològic, de l'aportació de vitamines de el complex B, de minerals com el ferro hemo, elements traça i d'altres components bioactius amb capacitat antioxidant».

Recorden que el valor energètic dels talls magres de la carn de porc de capa blanca es troba per sota de les 150 kcal/100 g de porció comestible. «I com que la porció de proteïnes es troba entre el 21% i 24%, aquest tipus de carn magra és idònia per planificar plats amb una quota proteica interessant», explica el doctor Rubio Herrera.