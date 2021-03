Repsol invertirà més de 1.400 milions en transició energètica a Tarragona

El president de Repsol, Antoni Brufau, va anunciar ahir que la companyia petrolera invertirà 1.400 milions d'euros al complex de Tarragona en projectes de transició energètica fins l'any 2025. La inversió forma part del Pla Estratègic 2021-2025 de la companyia, dotat globalment de 18.300 milions i que té per objectiu millorar l'eficiència energètica, potenciar l'economia circular, l'impuls de l'hidrogen verd i la captura i ús de CO2. «Repsol està disposada a liderar la transformació del pol petroquímic de Tarragona perquè segueixi sent líder al sud d'Europa», ha apuntat l'empresa. Les iniciatives s'han inclòs al programa Catalunya Next Generation, que impulsa la Generalitat. El complex de Repsol vol «esdevenir un pol multienergètic», amb iniciatives com la producció d'un primer lot de biojet i la primera planta de la península Ibèrica per a la fabricació de polímers d'alta resistència a l'impacte. L'empresa ha avançat que també es preveu la construcció d'una planta de producció de biocombustibles avançats -600 milions, una planta per produir plàstics a partir del reciclatge de materials postconsum i la implementació de tecnologies per millorar l'eficiència en el consum de matèries primeres i d'energia en els seus processos productius.