Un 18% d'ocupats va fer més de 183 dies de teletreball el 2020

Un 18,5% dels ocupats a Catalunya va treballar des de casa més de la meitat dels dies el 2020, segons dades de l'EPA publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ahir. El percentatge és molt més elevat que al 2019, quan va ser del 4,6%, degut als efectes de la pandèmia i l'impuls del teletreball. Malgrat això, les dades mostren que un 76,2% dels ocupats no va treballar cap dia des del seu domicili, i que només un 2,7% ho va fer de forma «ocasional». En xifres absolutes, a Catalunya van teletreballar més de la meitat dels dies unes 600.000 persones, molt per sobre de les 157.800 del 2019. En canvi, el teletreball puntual va disminuir, passant de 137.000 persones a 87.000, per l'augment del teletreball majoritari. Les dones són les que més van teletreballar l'any passat. Així, segons les dades de l'INE, un 20,7% de les catalanes van teletreballar més de la meitat dels dies del 2020, respecte al 16,5% dels homes.