Paco Pérez reobre el restaurant Miramar a Llancà

Pac Pérez obre avui temporada al seu restaurant insígnia, Miramar (Llançà, Girona), amb un menú degustació titulat 'MA? 21, 25 idees'. El xef català amb més estrelles Michelin (5) dóna continuïtat a la seva aposta per la gastronomia marina, inspirada en La Mar d'Amunt, com ja va fer en la temporada 2020, inusualment curta.

El nou menú degustació gira al voltant de 25 idees que posen el focus en el producte i en la tècnica al seu servei per realçar sabors i textures. A més de menú degustació, que es va anar modificant amb matisos propis de cada temporada, la proposta gastronòmica de Miramar compta també amb un altre menú més breu (de dia i de nit), que repassa la tradició culinària del xef i incorpora clàssics com els seus arrossos . Aquest any rep el nom de 'Memòria, Territori i Cultura'.

Així mateix, es pot optar també per la carta, amb 15 referències clàssiques, entre les que destaquen els arrossos de cada temporada, mossegades tradicionals i d'avantguarda, productes tradicionals ibèrics i catalans i plats clàssics de Paco Pérez, com les Cloïsses, "gelée" de la seva aigua, llima i gingebre (any 1994), Tàrtar d'ostres, caviar i aire de poma (any 2000) o els Peus de porc amb espardenyes, bolets i herbes fresques (any 1992). I a qualsevol de les propostes se li poden sumar els suggeriments enològics del sumiller Toni Gata, que ofereix una proposta de maridatge o una selecció d'entre les abundants referències amb què compta, amb presència de vins de l'Empordà, nacionals i internacionals.