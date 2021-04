Al comerç no li basta amb la vegueria, vol tota la província

Les tres cambres de comerç gironines rebutgen el confinament per vegueries i demanen que s'estengui a tota la demarcació. Asseguren que si no s'amplia a tota la província, això suposarà "un greuge i una afectació important" per a les comarques de muntanya.

Especialment la Cerdanya, que quedaria fora dels límits. Les cambres de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols subratllen que no té "cap sentit" que es permeti la mobilitat "a les zones superpoblades de Catalunya", on hi viuen milers de persones, i que en canvi no es pugui anar entre comarques "amb molt pocs habitants". "El límit provincial donaria molt més marge", asseguren, reclamant que es tinguin en compte "les relacions comercials i socials dels territoris i municipis més aïllats".

Les tres cambres de comerç gironines s'han afegit aquest dimecres a les veus que reclamen que s'aixequi el confinament comarcal per la covid-19. Però rebutgen que el nou perímetre el marquin les vegueries, perquè asseguren que això suposarà "un greuge i una afectació important en les relacions comercials i socials d'alguns territoris i municipis més aïllats".

A parer de les cambres de Girona, Palamós i Sant Feliu, si el confinament s'amplia arreu de la demarcació, això també suposarà "obrir les comarques de muntanya". Recorden que tenen "molts menys habitants" que la resta, però que per contra, i precisament per això, "necessiten tenir una relació més fluïda amb altres zones més habitades per raons econòmiques i socials".

En un comunicat, les cambres de comerç afirmen que "no té cap sentit" que es pugui permetre la mobilitat a les zones "superpoblades" de Catalunya, on viuen "centenars de milers de ciutadans" i que, en canvi, "no es pugui passar entre dues comarques amb molt pocs habitants". "El límit provincial donaria molt més marge que l'actual de comarques o una possible limitació per vegueries, on per exemple, la Cerdanya quedaria fora de la demarcació gironina", afegeixen.

Les tres cambres gironines subratllen que "cal fer tots els esforços possibles per mantenir a ratlla la pandèmia", però també reclamen que no s'oblidi l'economia, i que es doni "el màxim suport" a empreses i treballadors. "És el camí per aconseguir superar aquesta situació excepcional de la manera més ràpida i amb menys perjudicis econòmics", conclouen.