Brufau i Fainé, imputats per espiar al president de Sacyr

El magistrat de l'Audiència Nacional que instrueix el cas «Tàndem» ha citat com imputats al president de Repsol, Antonio Brufau, i al president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, en el marc de la peça separada número 21 en la qual s'investiga l'«encàrrec» per part de totes dues empreses de l'Ibex 35 al comissari jubilat José Manuel Villarejo perquè espiés en 2011 al llavors president de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero. Luis del Rivero, expresident de Sacyr, surt de l'Audiència Nacional després de declarar davant Ruz. Del Rivero diu que Sacyr va avortar l'operació d'entrar en el BBVA el 2005 per por després de l'incendi de ledifici Windsor.