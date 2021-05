La fi de l’estat d’alarma ha disparat la demanda a empreses de lloguer d’embarcacions privades. Top Sailing Charter (TSCH), empresa gironina especialitzada en aquest sector, ha incrementat substancialment les demandes amb la fi de l’estat d’alarma, el passat 9 de maig. La companyia ha passat, en pocs dies, del 15% al 60% de sol·licituds de reserves d’embarcacions privades pels mesos d’estiu. Les Illes Balears són el destí amb més petició pels usuaris, seguit de Grècia i Croàcia i la Costa Brava.

El 2020, la facturació del grup va disminuir un 72% respecte a la que havia tingut el 2019 i, aquest 2021, aspira a arribar al 60% del que va facturar fa dos anys. Des de TSCH demanen que, amb la vacuna contra la COVID-19, es relaxin les mesures per viatjar, com ara eximir de la PCR a qui es desplaci a països estrangers i que viatgers de fora, sobretot nord-americans i sud-americans, puguin venir amb normalitat.

TSCH va tancar el 2020 amb prop de 190 reserves -algunes de les quals, recol·locades al 2021 degut a la pandèmia- i actualment en té al voltant de 140, repartides en catamarans, principalment, velers, motores, goletes i megaiots. Sergi Alós, CEO de l’empresa, explica que «tot i que abans de la fi de l’estat d’alarma ja es podia viatjar localment, ara la gent té més clar que ho pot fer amb més llibertat. El cap de setmana passat ja vam començar a rebre peticions a través del nostre web i telèfon interessant-se per navegar a l’estiu; de cop hem saltat del 15% al 60% de peticions. Som conscients que no arribarem als nivells de facturació que hi havia fins el 2019, però som optimistes».

Navegar per les Illes Balears segueix com a destí favorit per llogar una embarcació: «Menorca, Eivissa i Mallorca són els llocs per on tenim més peticions, fins i tot ja hi ha setmanes d’estiu que les tenim plenes. Notem una mateixa tendència amb la Costa Brava, que sol ser un destí escollit per qui té recel d’agafar l’avió, que vol navegar per aquesta zona o que vol iniciar-hi la ruta per anar fins a Menorca o Sardenya. Vist l’èxit de les Illes Balears, ubiquem la gent a països com Croàcia i Grècia, que a més tenen preus més assequibles».