La fi de l’estat d’alarma ha disparat la demnda per llogar embarcacions privades. Així ho constata Top Sailing Charter (TSCH), empresa gironina especialitzada en el lloguer d’embarcacions a tot el món des de 2007, que assegura que ha incrementat substancialment les demandes amb la fi del període d’alarma per la COVID.

La firma ha passat, en pocs dies, del 15% al 60% de sol·licituds de reserves d’embarcacions privades pels mesos d’estiu. Les Illes Balears està sent el destí amb més petició pels usuaris, seguit de Grècia i Croàcia i la Costa Brava. El 2020, la facturació del grup va disminuir un 72% respecte a la que havia tingut el 2019 i, aquest 2021, aspira a arribar al 60% del que va facturar fa dos anys. Des de TSCH demanen que, amb la vacuna contra la COVID-19, es relaxin les mesures per viatjar, com ara eximir de la PCR a qui es desplaci a països estrangers i que viatgers de fora, sobretot nord-americans i sud-americans, puguin venir amb normalitat.

La fi de l’estat d’alarma ha disparat la demanda a empreses de lloguer d’embarcacions privades, tal com ha passat als hotels i agències de viatges. TSCH va tancar el 2020 amb prop de 190 reserves -algunes de les quals, recol·locades al 2021 degut a la pandèmia- i actualment en té al voltant de 140, repartides en catamarans, principalment, velers, motores, goletes i megaiots. Sergi Alós, CEO de l’empresa, explica que «tot i que abans de la fi de l’estat d’alarma ja es podia viatjar localment, ara la gent té més clar que ho pot fer amb més llibertat. El cap de setmana passat ja vam començar a rebre peticions a través del nostre web i telèfon interessant-se per navegar a l’estiu».