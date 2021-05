Ha nascut una nova patronal, Conpymes, destinada a defensar els interessos de les pimes i els autònoms. Malgrat la seva insistència que «no neixen en contra de ningú», la seva creació s’ha vist amb recel per part de la CEOE i Cepyme. De fet, es tracta d’una organització que tractarà de fer de contrapès i de guanyar representativitat. La vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va participar en l’acte de presentació pública d’aquesta organització, igual que representants de tots els partits i fins i tot el que fora ministre de Treball amb el PSOE, Valeriano Gómez.

El president de Pimec, una de les organitzacions més actives en aquest moviment, Antoni Cañete, que també és vicepresident de la nova entitat i el seu portaveu, va afirmar en l’acte de presentació que es tracta d’acabar amb «una anomalia en la representativitat del 99,8% del teixit productiu», que manca de veu. Va denunciar que a Espanya existeix una fiscalitat que beneficia més les grans que les petites i mitjanes empreses. I el mateix succeeix amb el cost de l’energia, la «discriminació» amb la compra pública o l’incompliment dels terminis de pagament, que superen els 190 dies de mitjana. També va reclamar als representants dels partits polítics, assistents també en l’acte de presentació, «legislar en petit», és a dir, tenint en compte els interessos de les pimes.

En l’acte hi va participar Begoña Gómez amb una ponència titulada «L’Impacte social com a oportunitat». L’esposa del president del Govern, Pedro Sánchez, va participar com a directora de la Càtedra Extraordinària per a la Transformació Social Competitiva de la Universitat Complutense de Madrid».

Conpymes és un projecte que ha tingut en l’entitat Plataforma Pimes, creada en 2018, el seu punt de referència, encara que la idea va sorgir el 2016. L’objectiu d’aquesta organització, presidida pel promotor immobiliari aragonès José Luis Roca, és defensar un model productiu diferent, «sostenible i més inclusiu» i amb més competència. Al seu judici, les pimes són les majors garants d’aquesta lliure concurrència.

Malgrat la polèmica que ha suscitat la seva creació, Cañete va insistir que no neix «en contra de ningú» sinó que té l’objectiu de situar a les pimes i autònoms «en el pont de comandament». Segons dades de la mateixa entitat, ja representa 2,1 milions d’empreses, fruit de la integració d’una vintena d’organitzacions intersectorials representatives. Cañete va assegurar que les pimes són un «motor de l’economia», que mancava d’«una veu que les representi».

El president de Pimec va recordar que a Catalunya existeix un mapa patronal més homologable amb Europa, amb dues patronals (l’altra és Foment, que forma part de la CEOE), cadascuna defensa els seus interessos però actuant amb unitat quan aquests són comuns. Per això, Cañete va insistir que amb la creació de Conpymes «ningú ha de posar-se nerviós».

Dret constitucional

María Jesús Landáburu, també vicepresidenta, com a representant dels autònoms en ser presidenta de UATAE, va afirmar que el dret constitucional de comptar amb veu en les taules de diàleg no ha estat «prou representat».

Entre els seus associats fins al moment hi ha, a més de Pimec, l’Associació Nacional de Productors d’Energia Fotovoltaica (Anpier), l’únic representant del sector energètic; l’Associació Catalana, d’Executius, Directius i Empresaris (Acede); l’Associació Espanyola D’Empreses Especialistes En Talussos (Aeeet); l’Associacions, Federacions i Empreses De Neteja Nacionals (Afelin); o l’Associació Nacional d’Empresaris de Transports en Autocars (Anetra), entre d’altres.