Les restriccions del crèdit bancari a promotors i compradors restringeixen la recuperació del sector immobiliari a Espanya. Les entitats financeres han reaccionat a la crisi de la COVID amb noves dosis de prudència creditícia i exigeixen als promotors nivells de prevenda més elevats per finançar la construcció d’habitatges. Segons el sisè informe anual de la multinacional immobiliària CBRE, la banca ha duplicat les exigències de venda sobre pla d’habitatges als promotors per a donar finançament i es nega a secundar amb préstecs la compra de sòl. Les famílies també tenen majors dificultats per a aconseguir hipoteques, pels preus elevats i les incerteses en l’ocupació derivades de la crisi econòmica. Segons Samuel Población, director nacional de l’àrea residencies i sòl de CBRE, «abans de la pandèmia era usual que la banca exigís un nivell de prevenda de l’ordre d’entre el 20% i el 30% dels immobles d’una promoció.