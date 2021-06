Els avions de Ryanair tornen a aterrar a les pistes de Vilobí d'Onyar vuit mesos després de l'últim vol a l'aeroport de Girona. Aquest dimecres a les cinc de la tarda ha arribat el primer avió procedent de Londres. Molts passatgers han celebrat el bon clima tan bon punt trepitjaven la pista gironina.

Una vegada dins de l'aeroport els turistes han hagut de superar un control policial. En ell es revisava que tinguessin la documentació pertinent, ja que el Regne Unit ja no forma part de la Unió Europea i això implica fer un control de passaports a l'arribada.

Més enllà d'aquest tràmit administratiu, els passatgers han esperat el seu equipatge i finalment abans d'abandonar la zona restringida a viatgers, se'ls ha mirat la temperatura per garantir que no tenien febre. Amb tots els resultats corresponents, els passatgers procedents de Londres podien trepitjar terres catalanes.

Alguns ho feien per anar a la seva segona residència, com en Michael. Ell té una casa a Cadaqués i ara feia 18 mesos que no hi anava. Ha vingut per passar-hi una setmana i després tornarà cap a casa seva, a Londres. En Michael està vacunat i per això ha assegurat que se sent "més segur" viatjant. Tot i així, recorda que s'ha hagut de fer una PCR abans de venir, se n'haurà de fer una altra a Catalunya abans d'agafar el vol de tornada.

En Mark és un altre turista del Regne Unit que ha recordat tots els passos que haurà de fer abans no pugui tornar a la vida normal. Una vegada arribi al seu país, haurà d'estar-se deu dies fent quarantena preventiva i quan acabi d'aquest aïllament haurà de sotmetre's novament a una PCR.

En Mark ha recordat que això és un sobrecost en el viatge i també dies que es perden per fer la quarantena. Tot i així, ha afirmat que "val la pena" fer-ho. En el seu cas només estarà quatre dies a Empuriabrava i Roses, perquè ha vingut amb la seva dona a mirar vaixells i provar-los. El britànic ha afirmat que s'ha sentit segur en tot moment i molt ben atès.

Tornar a casa 18 mesos després

La Mònica és una catalana que viu a Cambridge. Fa 18 mesos que no trepitjava terres catalanes a l'espera que la pandèmia afluixés els nivells de contagis. Des de feia mesos, però, estava esperant tornar. "Des que Regne Unit va anunciar que obria les fronteres per venir a Catalunya, vaig buscar la manera per tornar", ha anunciat.

A més, aprofitarà aquesta estada de tres mesos per presentar a la família una nova incorporació. Es tracta d'un fill que ha tingut "a l'estranger" i que no ha pogut presentar als seus pares perquè la pandèmia els ha impedit viatjar abans. La Mònica espera que a la tornada el govern britànic relaxi les mesures i s'estalviï la quarantena que s'ha de fer o bé el segon PCR. Tot i així, ha avançat que ja hi pensarà quan toqui tornar perquè ara vol gaudir dels retrobaments amb la família.

Una desena de vols

Aquest avió que ha arribat aquest dimecres a la tarda és tan sols un de la desena que Ryanair ja ha programat per a la primera quinzena de juny. Aquest dijous hi haurà un nou avió procedent d'Alemanya i un altre que vindrà de Cracòvia. A més Transavia també ha programat un vol procedent de Rotterdam. Es preveu que progressivament vagi ampliant la seva oferta, tot i que està a l'expectativa de les restriccions de mobilitat i les mesures que imposen les administracions a l'hora de viatjar.