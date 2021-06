L’Audiència Nacional ha obligat Nestlé a abonar una prima de 500 euros per la COVID a cada empleat de les fàbriques d’Espanya (entre les quals, la de Girona) durant els mesos que ha durat l’esta d’alarma. Segons va assegurar UGT, el 30 de març de 2020, la direcció va comunicar a la plantilla que, com a compensació pel compromís i la dedicació davant el repte de subministrar aliments i begudes en les circumstàncies derivades per la pandèmia i l’estat d’alarma, gratificaria les persones que treballen a fàbrica i al centre de distribució amb una prima de 500 euros mensuals, amb efectes retroactius i fins al final de l’estat d’alarma.

«Tot i així», assegura el sindicat, «mitjançant una altra comunicació del 15 de maig de 2020, Nestlé va anunciar que deixaria sense efecte aquesta assignació a partir del 24 de maig ja que ‘per part de les autoritats s’han posat en marxa mesures dirigides a recuperar paulatinament la vida quotidiana i l’activitat econòmica, i per tant també la companyia ha començat a recuperar la normalitat’, tot incomplint el compromís inicial ja que l’estat d’alarma no va finalitzar fins al 21 de juny de 2020».

L’Audiència considera que la multinacional va actuar «de manera arbitrària» i afegeix els motius que va esgrimir Nestlé durant el judici només responen a un «encaparrament empresarial per negar-se a assumir un compromís que havia adquirit», cosa que va abocar els sindicats a obrir un procediment judicial «de manera innecessària». De fet, tal com recull ACN, la sentència retreu a la multinacional haver permès que el cas hagi arribat als tribunals, que ja arrosseguen «una situació evident de col·lapse després de gairebé tres mesos d’inoperativitat, a la qual s’hi afegeix l’alt volum de casos ocasionats per la situació d’emergència sanitària mundial».

El president del seu comitè d’empresa i membre de la UGT, Lluís Parra, diu que la decisió de l’AN suposa «un reconeixement» a tot l’esforç que va assumir la plantilla arran de l’esclat de la COVID-19. «Estem molt contents», precisa.